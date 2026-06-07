Alfajores argentinos se lanzan a conquistar Uruguay: una nueva franquicia, un desembarco y un referente premium que quiere expandir su presencia

Las marcas argentinas buscan posicionarse en la categoría y ven en Uruguay un mercado con potencial de crecimiento.

Uno de los casos es el de Fantoche, una empresa con una fuerte trayectoria en Argentina, reconocida por haber creado el alfajor triple y por producir alrededor de 1,5 millones de alfajores por día .

La marca registró recientemente sus productos en Uruguay y comenzó un proceso gradual de expansión a través de la importación de los alfajores.

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La estrategia apunta a replicar el modelo de negocio desarrollado en Argentina, donde la compañía amplió su portafolio hacia otras categorías alimenticias , como galletitas y obleas, convirtiéndose en uno de los jugadores más relevantes del sector.

En el mercado argentino, dijeron responsables de la marca, Fantoche compite con multinacionales y ocupa el segundo lugar en participación dentro de la categoría. En Uruguay, la marca ya tiene presencia en Montevideo, Canelones y Maldonado, principalmente a través de kioscos, estaciones de servicio y supermercados.

Otra novedad es la llegada de los alfajores Maradona, la línea oficial de golosinas creada en homenaje al ídolo del fútbol mundial, Diego Armando Maradona.

La marca desembarcó por primera vez en la historia en Uruguay de la mano de una pareja de emprendedores integrada por una argentina y un uruguayo, quienes obtuvieron la franquicia para desarrollar distintos productos bajo la licencia.

El primer paso fue el lanzamiento del alfajor de chocolate en noviembre de 2025, al que recientemente se sumó una versión de chocolate blanco. Si bien la idea original era importar los productos desde Argentina, finalmente optaron por fabricarlos en Uruguay en alianza con una empresa local.

El alfajor mantiene la receta argentina, aunque incorpora dulce de leche uruguayo. Actualmente, la marca tiene presencia en kioscos, minimercados y otros puntos de venta de Montevideo, Canelones, Colonia y Florida.

Los emprendedores consideran que el contexto ofrece una oportunidad atractiva para el crecimiento de la marca, impulsada por el Mundial de fútbol, la cercanía de los 40 años de la consagración de Maradona en México 1986 y la ausencia de competidores directos en el segmento de alfajores vinculados al fútbol.

Otra de las compañías que apuesta por consolidarse en el mercado local es Cachafaz, una de las marcas premium más reconocidas de Argentina, que tiene presencia en Uruguay desde hace aproximadamente cinco años.

Leonardo De Mori, distribuidor de la marca en Montevideo y Canelones, explicó que la propuesta apunta a diferenciarse a través de atributos propios de la escuela argentina, que van desde la cobertura de chocolate, las notas cítricas y un leve dejo a licor que le dan una identidad particular.

La estrategia comercial de Cachafaz está enfocada en un segmento de mayor valor agregado. Más que competir en volumen, la marca apuesta por posicionarse como una opción premium, con especial énfasis en presentaciones en caja y productos para regalo.

Actualmente, se comercializa en estaciones de servicio, supermercados seleccionados y comercios de barrios con mayor poder adquisitivo. La empresa ingresó al mercado uruguayo poco antes de la pandemia y, según De Mori, actualmente está recuperando los niveles de venta previos a ese período. Sus planes de crecimiento incluyen profundizar la presencia en el interior del país y ampliar la cobertura geográfica. "La idea es llegar a todos los destinos de Uruguay", afirmó.