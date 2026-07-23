El director técnico uruguayo que está intratable en Ecuador: Independiente del Valle, de Joaquín Papa, lidera y le sacó 17 puntos a sus perseguidores

Independiente del Valle , dirigido por el técnico uruguayo Joaquín Papa , sigue intratable en Ecuador, donde este miércoles goleó por 3-0 a Técnico Universitario en la vigésima primera fecha del torneo.

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Independiente acumuló el decimoséptimo triunfo gracias a los goles de Junior Sornoza, del argentino Matías Perelló y del extremo ecuatoriano Daykol Romero, y desde la cima, con 52 puntos, saca una ventaja de 17 al segundo y al tercer rival , Universidad Católica y Aucas, que jugará este jueves en la cancha de Orense.

Papa, que en Uruguay fue campeón del Torneo Apertura 2025 con Liverpool y fue elegido mejor entrenador de FútbolX100 , presentó este miércoles nuevamente una mezcla de titulares, suplentes y juveniles, pero el cuadro del Valle mantuvo su alto nivel competitivo que le aproxima a la posibilidad de añadir un nuevo título al que ganó el año pasado.

Macará venció por 2-0 a Deportivo Cuenca y alcanzó el quinto puesto con 32 unidades.

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El atacante uruguayo Franco Posse anotó los dos goles del Macará y con 8 anotaciones alcanzó en el primer lugar a los ecuatorianos Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte; Ronie Carrillo, del Mushuc Runa y Emerson Pata, del Independiente del Valle.

Liga de Quito extendió la mala racha al empatar a domicilio 1-1 con Manta, colista de la Liga Pro.

El cuadro quiteño se adelantó a través de Michael Estrada y el Manta empató por medio de José Angulo, por lo que Liga continuó en el sexto puesto, con 29 puntos.

La vigésima primera fecha concluirá este jueves con los partidos Leones del Norte-Guayaquil City; Orense-Aucas y Emelec-Mushuc Runa.

EFE