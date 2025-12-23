Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del entrenador del año de Fútbolx100, es el nuevo DT de Independiente del Valle
Bajo el mando de Joaquín Papa, Liverpool ganó el Torneo Apertura, clasificó a Copa Libertadores y perdió en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya
23 de diciembre 2025 - 12:57hs
Joaquín Papa durante su etapa en Liverpool
Foto: Leonardo Carreño
El técnico uruguayo Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del premio al entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí, fue confirmado como el nuevo DT de Independiente del Valle, actual campeón de Ecuador.
Papa, exasistente técnico de Paulo Pezzolano, debutó como entrenador principal en octubre de 2024, cuando asumió como entrenador de Liverpool para sustituir a Emiliano Alfaro.
¡HABEMUS PAPA! El humo blanco sale de nuestra casa: el Profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia. ¡Bienvenido a #UnClubDiferente Profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos. pic.twitter.com/0XVrYpRD5L
Bajo su mando, el negriazul ganó el Torneo Apertura, clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores y perdió en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya, méritos que le valieron el premio a entrenador del año.
"Me voy siendo mejor entrenador y compartiendo un mejor cuerpo técnico del que llegamos. Nos vamos llenos de momentos que marcaron. Se lo dije a los jugadores el último día: ellos como grupo marcaron mi carrera, mi futuro y el año que hicimos, y me voy con el agradecimiento de todo eso", dijo el DT a Referí.