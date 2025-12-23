Dólar
Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del entrenador del año de Fútbolx100, es el nuevo DT de Independiente del Valle

Bajo el mando de Joaquín Papa, Liverpool ganó el Torneo Apertura, clasificó a Copa Libertadores y perdió en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya

23 de diciembre 2025 - 12:57hs
Foto: Leonardo Carreño

El técnico uruguayo Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del premio al entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí, fue confirmado como el nuevo DT de Independiente del Valle, actual campeón de Ecuador.

Papa, exasistente técnico de Paulo Pezzolano, debutó como entrenador principal en octubre de 2024, cuando asumió como entrenador de Liverpool para sustituir a Emiliano Alfaro.

Bajo su mando, el negriazul ganó el Torneo Apertura, clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores y perdió en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya, méritos que le valieron el premio a entrenador del año.

"Me voy siendo mejor entrenador y compartiendo un mejor cuerpo técnico del que llegamos. Nos vamos llenos de momentos que marcaron. Se lo dije a los jugadores el último día: ellos como grupo marcaron mi carrera, mi futuro y el año que hicimos, y me voy con el agradecimiento de todo eso", dijo el DT a Referí.

En total, Papa dirigió 47 partidos a Liverpool, de los que ganó 22 encuentros, empató 13 y perdió 12, un porcentaje del 47% de efectividad.

Independiente del Valle viene de ganar la liga ecuatoriana, la segunda en su historia, con varias fechas de anticipación, y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.

Javier Rabanal, entrenador español que estuvo a cargo del club durante este año, partió rumbo a Perú para asumir como nuevo entrenador de Universitario, reemplazando al uruguayo Jorge Fossati.

Liverpool ya confirmó días atrás el sustituto de Papa: se trata de Camilo Speranza, también exayudante de Pezzolano que se estrenará como entrenador principal a cargo del negriazul.

Joaquín Papa Fútbolx100 Liverpool Independiente del Valle Paulo Pezzolano

