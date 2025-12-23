Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del entrenador del año de Fútbolx100, es el nuevo DT de Independiente del Valle

Joaquín Papa durante su etapa en Liverpool

El técnico uruguayo Joaquín Papa , exentrenador de Liverpool y ganador del premio al entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí, fue confirmado como el nuevo DT de Independiente del Valle , actual campeón de Ecuador .

Papa, exasistente técnico de Paulo Pezzolano , debutó como entrenador principal en octubre de 2024, cuando asumió como entrenador de Liverpool para sustituir a Emiliano Alfaro.

Bajo su mando, el negriazul ganó el Torneo Apertura , clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores y perdió en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya , méritos que le valieron el premio a entrenador del año .

¡HABEMUS PAPA! El humo blanco sale de nuestra casa: el Profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia. ¡Bienvenido a #UnClubDiferente Profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos. pic.twitter.com/0XVrYpRD5L

"Me voy siendo mejor entrenador y compartiendo un mejor cuerpo técnico del que llegamos. Nos vamos llenos de momentos que marcaron. Se lo dije a los jugadores el último día: ellos como grupo marcaron mi carrera, mi futuro y el año que hicimos , y me voy con el agradecimiento de todo eso", dijo el DT a Referí.

En total, Papa dirigió 47 partidos a Liverpool, de los que ganó 22 encuentros, empató 13 y perdió 12, un porcentaje del 47% de efectividad.

Independiente del Valle viene de ganar la liga ecuatoriana, la segunda en su historia, con varias fechas de anticipación, y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.

Javier Rabanal, entrenador español que estuvo a cargo del club durante este año, partió rumbo a Perú para asumir como nuevo entrenador de Universitario, reemplazando al uruguayo Jorge Fossati.

Liverpool ya confirmó días atrás el sustituto de Papa: se trata de Camilo Speranza, también exayudante de Pezzolano que se estrenará como entrenador principal a cargo del negriazul.