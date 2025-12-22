Joaquín Papa, mejor entrenador de Fútbolx100: la felicidad, el agradecimiento y los sueños que empieza a cumplir; "me voy siendo mejor DT"

“Recibir el premio como Mejor entrenador del año representa una alegría muy grande y un reconocimiento al trabajo de muchísima gente. Principalmente de los jugadores, que nos dieron todo lo que tenían, que se entregaron al máximo y que estuvieron junto a nosotros abrazando la idea, y metiendo todos juntos", comenzó explicando el entrenador de Liverpool , Joaquín Papa , quien fue elegido como el mejor DT de la temporada en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí.

"Entonces, lo primero, es el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo a través de esta distinción. Al trabajo del cuerpo técnico, sin los que sería imposible mantener el día a día, trabajar y lograr los resultados que alcanzamos. Así que desde aquí quiero hacer un reconocimiento a todos ellos, a Nacho Risso, Ignacio Barboza, Adrián Magallanes, Gonzalo Noguera, Darío Ramos, Mauro Di Donna y Gastón Mañka , que son los laderos que tengo a diario. Y también a la institución, que me abrió las puertas. Es un reconocimiento a Liverpool, que me recibió sin demasiada experiencia, pero me dio todas las herramientas para crecer, me blindó y me llenó de afecto, de cariño y de apoyo. Y todo eso se sintió muy bien”, resumió.

Llegué en octubre de 2024 con muchísimas ganas, con mucha ilusión y con grandes desafíos. También con una experiencia muy grande recogida en España junto a (Paulo) Pezzolano. Ahora me voy muy satisfecho con lo hecho, feliz por lo realizado y, sobre todo, por el día a día. Hubiésemos querido que el final fuese distinto, pero valoramos muchísimo el año que hicimos, incluso hasta el lugar al que llegamos (eliminado en semifinales), por más que obviamente queríamos ser campeones. Me voy siendo mejor entrenador y compartiendo un mejor cuerpo técnico del que llegamos. Nos vamos llenos de momentos que marcaron. Se lo dije a los jugadores el último día: ellos como grupo marcaron mi carrera, mi futuro y el año que hicimos, y me voy con el agradecimiento de todo eso.

¿Con qué momentos del año te quedás?

Hubo muchos para elegir y resaltar. Hubo muchos episodios que construyeron el día a día en Lomas de Zamora (concentración de Liverpool). También muchos partidos. Fueron un montón de partidos, de batallas y de resultados positivos y negativos. Momentos de partidos en esta cancha (estadio Belvedere) en la que ganamos en la hora. Por esa razón cuesta elegir uno, pero de repente el partido con Cerro Largo en esta cancha, el día en que nos coronamos campeones de Apertura fue un momento del que no me voy a olvidar nunca. Fue hermoso compartir con toda la gente, y que haya podido entrar la familia a la cancha. Estar con mi pareja, mis padres, mis hermanos, mi cuñada, mi primo, que es como un hermano. Haber festejado con mi familia y con la familia de los jugadores... cuando recuerdo ese momento, es el que más alegría me da.

Abel Hernández fue elegido como Mejor Futbolista del año en la encuesta Fútbolx100, ¿para vos fue la figura del año?

Sí, Abel fue el mejor del año. Fue el máximo goleador, y el peso que tuvo en el equipo fue impresionante. Por la calidad de su juego, ni qué hablar. Su liderazgo con el grupo fue espectacular. Su generosidad con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con el club en general fue máxima. Entiendo que fue el mejor jugador, el más determinante y el mayor goleador.

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a "Mejor Entrenador", "Mejor Dirigente" y "Mejor Jugador" de la Liga AUF 2025 respectivamente.

¿José Luis Palma fue el mejor dirigente, como lo votaron?

Es el mejor dirigente, sí. José Luis tiene sus convicciones, nadie lo mueve de ellas. Nos da todo para trabajar tranquilos. Apoya en los momentos en los que hay que apoyar, sabe estar cuando hay que estar y también sabe cuando corresponde no aparecer. Es un dirigente que entiende a la perfección los momentos del fútbol, del entrenador y del plantel. Está muy presente, apoya muchísimo, nos dio todo lo que precisamos. Así que para mí es el mejor dirigente

Aquel niño que empezó jugando al fútbol y que un día soñó con ser entrenador, imaginó que el fútbol un día le iba a devolver algo de esto, como lo que estás viviendo.

Cuando niño mi sueño era ser futbolista. Después, eso se frustró y ya más grande se fue perfilando para trabajar en el fútbol, porque fue mi pasión siempre y lo que sabía que más me llenaba. Cuando más grande, empecé a soñar con posibilidades, con estar en determinados lugares o en tratar de ir dejando huella en los lugares por los que pasé. De todas formas, esto recién empieza y el año que se termina fue imborrable. Creo que es muy difícil conseguir lo que logramos y, en mi caso, en mis primeros años como entrenador, dejé a mí mismo la vara un poco alta porque no va a ser fácil repetir. De todas formas, intento hacer el ejercicio de que la felicidad no solo esté asociada a ganar campeonatos, sino por disfrutar el día a día, por darlo todo, por intentar que la hinchada se sienta identificada con un juego. Por ir para adelante, por ser generoso con la propuesta, por intentar que los jugadores mejoren, por armar un buen equipo, un buen grupo, encontrar satisfacción en esas cosas; después, el resultado debe acompañar. El sueño de vivir del fútbol y de ser feliz dedicándome a esto, creo que lo empiezo a cumplir, así que me pone muy feliz.

¿Tuviste miedos a lo largo del año?

¿Miedos? Tendría que pensarlo más profundamente. Si me ocurrió que siempre convivimos con la incertidumbre. Tuvimos el privilegio este año de haber sido bastante consistentes y haber tenido un año bastante parejo a nivel de rendimientos y de resultados. Y eso hizo que estuviéramos siempre seguros del camino, y seguros de nosotros mismos. Todo eso aleja un poquito el miedo. Entiendo que el miedo o las sensaciones de inseguridad están a la vuelta de la esquina en el fútbol porque todo el tiempo todo nos interpela. Cada domingo hay que revalidar lo que se viene haciendo. Es un oficio que es muy difícil para los entrenadores y los profes, pero sobre todo para los futbolistas, que están en el ojo de todos y en boca de todos. Y conviven cada fin de semana con el desafío de superar o ser superado por un rival. Eso hace que nos ponga en un lugar de vulnerabilidad. De todas formas, este año tuvimos la suerte de tener un grupo muy maduro, muy consistente, muy seguro de sí mismo. Y los resultados acompañaron. Por suerte esas sensaciones y esos sentimientos se tuvieron lejos.

¿El futuro?

Lo veo con ilusión, con ganas de seguir creciendo. Ya la semana pasada el club anunció mi salida y, por suerte y gracias al trabajo de muchísima gente, sobre todo de los jugadores, se nos abrieron algunas puertas, así que la ilusión de seguir creciendo, de tener desafíos cada vez más lindos, más grandes, y encararlos con todas las ganas y con todo el amor, donde sea que vayamos.