La felicidad de José Luis Palma, su amor por Liverpool, el aprendizaje del oficio de dirigente y su cuarto premio en Fútbolx100: "No hay montañas altas sino piernas fuertes"

El presidente de Liverpool , José Luis Palma , fue elegido como Mejor dirigente de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí y recibió su premio en el estadio Belvedere, que desde enero iniciará una etapa de transformaciones que desembocará en la construcción de un nuevo estadio.

Palma fue votado por la mayoría de los 100 periodistas que participaron en la encuesta, y sumó su cuarto galardón. Los otros los ganó en 2013-2014, en 2020 y en 2023 .

Este premio, que le otorga la cátedra del fútbol uruguayo llega cuando se apronta para celebrar sus 25 años como presidente del club, al que llegó en enero de 2001 en un momento crítico de la institución.

Desde que pasó de la tribuna, como hincha, a la presidencia, recorrió un largo camino que tuvo un extenso aprendizaje, hasta que en los últimos años encontró la formula del éxito.

En Belvedere, esta semana, también fueron distinguidos Abel Hernández, Mejor futbolista de la temporada 2025 y Joaquín Papa, Mejor entrenador del fútbol uruguayo, todos de Liverpool, club que junto a Nacional y Peñarol acapararon todos los premios de la encuesta de Referí.

Al recibir su distinción, Palma expresó sus emociones: “En primer lugar, me siento orgulloso y estoy agradecido por el premio como Mejor Dirigente de la Liga Uruguaya 2025, entregado por Fútbolx100. Es la cuarta vez que lo recibo. El valor que tiene para mí es el que tiene para Liverpool. Contribuye a mejorar algo que me ha ocupado muchísimo, que es el valor de nuestra marca, en el bien entendido que somos mucho más que un club de fútbol que disputa campeonatos en una liga tan importante como la uruguaya. Como uno de los muchos clubes históricos de nuestro país, ya con 110 años de historia, nacimos prácticamente con el fútbol uruguayo a comienzos del siglo XX. Somos de las instituciones más longevas, con muchísimos años en Primera División y pudiendo elevar notoriamente nuestro nivel en todo orden en estos últimos años. En lo que es estrictamente personal, esto es la comprobación de que el esfuerzo de 25 años ha sido ampliamente gratificado. Se trata de la consolidación de nuestra institución en todos los órdenes. El más visible es el deportivo, pero también hay una afirmación de una cultura institucional que tiene una larga historia. No nació con mi administración. Yo he dicho en otras oportunidades que la obra que hoy hemos logrado no hubiera sido posible en otra institución. Aquí estaban las condiciones dadas: grandes dirigentes, una cultura mantenida en el tiempo, con altibajos en lo deportivo, pero con un club independiente, un club con valores, un club que cultiva la unidad y que hoy nos permite disfrutar de ese estilo de institución", dijo. Y agregó: “Este premio no es para mí, es para Liverpool. Yo no tengo ningún interés personal en mi gobierno de la institución, y como hace pocos días lo manifesté en el evento de presentación del nuevo estadio, mi vanidad nunca va a estar por encima del club”.

Así continuó la charla de Referí con el presidente de Liverpool:

Imaginaba en aquel enero de 2001 cuando lo eligieron presidente que hoy estaría en este destacado lugar. ¿Cuántos de aquellos sueños se hicieron realidad?

Nunca imaginé que mis sueños se postergaran tanto, porque 25 años son demasiados. 25 años en mi vida es más que la tercera parte de mi vida. En Liverpool es prácticamente la cuarta parte. En el siglo XXI no ha habido otro dirigente en Liverpool presidiendo a la institución. Costó mucho encontrar la veta, pero eso aconteció en el año 2015 o en 2016. Pezzolano tiene mucho que ver en la historia de Liverpool, pero es consecuencia de un cambio que yo me autogeneré a partir del descenso. Aquel 18 de mayo de 2014, que fue el día en que en este lugar descendimos en el partido final contra Cerro. Ese día me fui muy triste, pero con la absoluta convicción de que era la oportunidad de refundar al club. Y con ese sentimiento solitario llegué a mi casa, tranquilo de que era la oportunidad. A partir de ahí Liverpool empezó a crecer, a crecer, a lograr campeonatos, a transferir jugadores y hoy tenemos en nuestras vitrinas 10 copas desde el año 2019 hasta acá, apenas en seis años. También un patrimonio muy consolidado. Reservas económicas que nos permiten la construcción de un estadio de primer nivel, con todas las prestaciones. Y, honestamente, no es que cada vez se nos haga más fácil, pero nos hemos amigado con el éxito y eso no pasa por otro camino que el de no encandilarnos, no creérnosla y seguir convencidos de que la humildad y el trabajo son el sostén de este camino.

¿Por qué le costó 15 años encontrar la veta?

Porque ingresé a ocupar el sillón presidencial desde un lugar en la tribuna. No tenía experiencia. Aprendí el oficio, pero pagué un derecho de piso demasiado caro. Gracias a la paciencia del socio, que a pesar de los fracasos me siguió votando, tuve tiempo para aprender de los errores y no tenía ningún antecedente porque en cualquier club de fútbol, los presidentes, anteriormente fueron integrantes de la comisión directiva o de alguna comisión de formativas, delegado o comisión de fútbol, pero en verdad yo era un hincha más que había votado una única vez desde que soy socio del año 1960, y que no había concurrido a ninguna asamblea. Me fueron a buscar, acepté el desafío, pero me costó muchísimo.

¿Está feliz de haber tomado aquella decisión de aceptar ser presidente en 2001?

Absolutamente. Soy feliz de la decisión que tomé de aceptar el desafío, porque los frutos están a la vista. No fue en vano el esfuerzo y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Difíciles, pero, como corresponde, cuanto más difícil, mejor. En la vida, no en el fútbol, se trata de superar adversidades. Yo tengo una frase acuñada y es que, ‘no hay montañas altas sino piernas fuertes’. Es imposible aspirar a estos logros si no se tiene la convicción de que lo más importante es sobreponerse, no darse por vencido y seguir siempre para adelante.

Coincide con los 100 periodistas que participaron en la encuesta Fútbolx100, ¿Abel Hernández fue el mejor jugador de la Liga AUF Uruguaya 2025?

Sin duda. Fue el mejor jugador del campeonato porque fue quien hizo más goles. Yo creo que sin el aporte de Abel hubiéramos terminado quinto, sexto o séptimo, sin pelear el campeonato. Fue el mejor y no solo por los goles, sino por lo que es como profesional, como persona y por lo que transmite a sus compañeros, también por el ejemplo que es para nuestros jóvenes, un jugador completo.

¿Qué encontró en Joaquín Papa, Mejor entrenador del año a quien usted contrató en el final de 2023?

Joaquín representó, en primer lugar, la continuidad de un estilo futbolístico que abrazamos a partir de Paulo Pezzolano, sin abandonarlo. O sea, los seis últimos técnicos todos juegan más o menos en un mismo estilo. Un fútbol ofensivo, dinámico, con pelota saliendo jugada desde el fondo, con mucho goleo. Eso nos permite no solo obtener puntos y copas, sino valorizar a los jugadores. Pero tiene su impronta. Joaquín prácticamente es un debutante, con apenas 39 años. Tiene muchísimo futuro. A nosotros nos encanta que los técnicos se vayan por la puerta grande. Siempre se van los técnicos. Si tienen una mala temporada, no se la renueva. Y si tienen una buena temporada, no le podemos pagar. Y nos pasó con Pezzolano, con Jorge Bava, con Méndez y ahora nos vuelve a pasar con Joaquín Papa. Los técnicos y los jugadores saben, como lo expresó magistralmente en estos días Jorge Bava, que Liverpool te cambia.

Hoy, aquí, para esta cancha es el final del viejo estadio Belvedere para dar un lugar al Nuevo Belvedere. ¿Cuál es la primera emoción que siente?

Me siento realizado, me siento muy feliz porque nací en el Cerro, pero me crié acá, en este mismo lugar. Vivía con mis abuelos a escasos metros de este lugar. Fui a la escuela del barrio, Países Bajos. Fui al liceo del barrio, el Bauzá. Jugué a la pelota en la calle, en la calle en que me crié. Mis amigos de la infancia son de este barrio. Tuve un único amor que fue este. Vengo a ver a Liverpool desde el año 1958. López Piñeyro, (Carlos) Chávez, (Luis) Campero, (Guillermo) Pedra. O sea que si hoy me muriera, uno de los orgullos de mi vida sería haber sido parte de esta magnífica historia.