Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Peñarol está en plena etapa de reconstrucción de su equipo. Se vencen 11 contratos a fin de año. El entrenador Diego Aguirre charla diariamente con el presidente Ignacio Ruglio y la Comisión de Pases y Contrataciones trabaja con el fin de cerrar nuevos refuerzos. Uno de sus integrantes es Evaristo González que charló mano a mano con Referí sobre el Peñarol que se viene.

Evaristo reconoció que Peñarol cometió "errores" en la conformación del plantel para 2025 y que los nueve jugadores que cerraron el año lesionados "delatan un problema" . Por eso ahora ya se trabaja fuerte con una convicción y unidad interna: reforzar al equipo con el mismo plan de contrataciones que se llevó a cabo en enero de 2024.

En aquel entonces apostó por jugadores de menos de 30 años que en 2023 tuvieron muchos minutos en cancha y un historial reciente sin lesiones, como los casos de Guzmán Rodríguez, Javier Cabrera, Leonardo Sequeira, Eduardo Darias o Maximiliano Silvera. En 2025 ese plan se dejó de lado con la llegada de jugadores como Martín Campaña, Gastón Silva o David Terans.

Además, Peñarol cerró el 2025 sin poder contar en las finales que perdió contra Nacional con Eduardo Darias, Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera , con roturas de ligamentos, y David Terans con rotura parcial del tendón de Aquiles.

Además, Damián Suárez y Héctor Villalba fueron al banco tras superar un largo tiempo lesionados, Nahuel Herrera jugó tras sufrir siete días antes una dislocación en el hombro y Lucas Hernández lo hizo tras sentirse en la rodilla.

"Vamos por jugadores jóvenes, sanos y con hambre de ganar, con ganas de llevarse todo por delante". Eso es lo que busca Diego Aguirre para Peñarol según contó Evaristo González en entrevista con Referí.

"Buscamos jugadores por debajo de los 30 años con las características que le gustan a Diego: el hambre de venir a dar la vida, querer ganar, futbolistas activos, muy dinámicos. Diego quiere un cuadro que corra, que marque, que tenga presión en todos los sectores del campo y un cuadro muy intenso. Para eso tenés que jugar con gente muy sana y joven porque hay que correr un disparate y eso siempre trae aparejado algunas lesiones, pero cuando son jóvenes y sanos no hay mayor problema, Europa se basa en ese estilo de juego", indicó Evaristo.

"No podemos terminar con más de un 30% de los jugadores en sanidad y sin la posibilidad de que jueguen, no hay manera de que el plantel no lo sufra. Es verdad que las lesiones siempre existen en todos los planteles, pero esta cantidad no la había visto anteriormente", reflexionó el consejero.

Abel Hernández, la excepción a la regla, por su cuota de "calidad"

Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio de Fútbolx100 Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a "Mejor jugador de la liga AUF 2025" de Fútbolx100 Joaquín Ormando

Dentro de ese plan que pautará el norte de las incorporaciones a realizar, Evaristo reconoce una excepción: "Hay jugadores de calidad y de experiencia que son esos jugadores que te pueden cambiar un partido con los que vale la pena asumir el riesgo a pesar de la edad", reconoció el dirigente.

Consultado sobre si Abel Hernández entra en esa calidad de "excepcional", respondió: "Abel Hernández calza justamente con eso, fue el mejor 9 del 2025, cuando estuvo con nosotros sufrió un montón de lesiones, pero hoy después de una operación y un tratamiento quedó muy bien y lo hizo muy bien en Liverpool".

"Lucas Hernández se ganó la renovación"

20251102 Lucas Hernández Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (9) Lucas Hernández Foto: Dante Fernández/Focouy

En Peñarol se vencen 11 contratos el 31 de diciembre: Brayan Cortés, Pedro Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Mathías De Ritis, Jaime Báez, David Terans, Maximiliano Silvera, Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba.

Como Milans se sabe hace largo tiempo que no seguirá en octubre se cerró al lateral argentino Fabio Escobar.

Evaristo informó que Lucas Hernández renovará su contrato que a mitad de año se había extendido por seis meses.

"Lucas Hernández es un jugador de calidad que terminó siendo protagonista cada vez que entraba. Era común en este campeonato que Peñarol arrancara mal el primer tiempo y en el segundo, con los cambios y el ingreso de Lucas Hernández, se cambiaba el juego, Peñarol tomaba protagonismo y se volvía una amenaza fuerte de ganándose los partidos".

"Se ganó esa esa renovación, además es una persona que en el equipo agrega muchísimo, al ser de los más veteranos es uno de los capitanes, un capitán sano, positivo, que que es muy querido por todo el plantel", agregó.

Sobre la lesión de rodilla con la que terminó la temporada, expresó: "Ya está recuperado y arrancaría la pretemporada en enero. Jugó haciendo un esfuerzo enorme por el compromiso es lo que tiene, igual que Nahuel Herrera, lo que te habla del poco recambio que nos quedó en las finales".

"Este año queremos de que no queremos de que no se repita esa situación", remarcó González dejando en claro que Peñarol conformará un plantel más extenso en 2026.

David Terans: se busca extensión de su préstamo

20250910 David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay David Terans FOTO: @OficialCAP

Sobre el caso de David Terans que termina su préstamo desde Fluminense el 31 de diciembre, Evaristo indicó que en Peñarol hay voluntad de que siga en el club.

"Hay una regla de FIFA de que jugadores que están lesionados, con contrato, los tenés que mantener hasta que se curen de la lesión. David estaría empezando a entrenar en enero. La ficha sigue siendo de Fluminense y tenemos que ver de conseguir una extensión en ese préstamo. Creemos que es viable. David es un jugador de calidad y son las cosas que te pueden pasar, porque David siempre fue un jugador sano", indicó el consejero.

Matías Arezo y la actual situación económica que impide comprar su ficha

20251116 Matías Arezo de Peñarol y Martín Rabuñal de Liverpool en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya Matías Arezo FOTO: @OficialCAP

"La realidad de Peñarol es que hoy no puede comprar esa ficha", dijo Evaristo sobre Matías Arezo que está a préstamo desde Gremio y con el que el aurinegro tiene una opción de compra de US$ 4 millones por el 70% del pase.

"Se depende de las ventas que puedan hacerse, de que haya futuros ingresos verdaderos en el club, ahí se podría analizar. Hoy no está el dinero y en este mes tenemos el vencimiento de la segunda cuota de la compra de la ficha de Leonardo Fernández, que es muy importante", afirmó.

Peñarol ya pagó en enero una primera cuota de US$ 1,5 millones por Fernández y en este mes debe pagar la segunda cuota, por un monto igual.

"A esa cuota hay que sumarle el presupuesto de todos los jugadores que hay y a su vez hay que salir a contratar para el año que viene. También hay otros jugadores con los que se va a tratar de ver una salida porque no se los va a tomar en cuenta", adelantó González que en ese caso se reservó los nombres.

"El fichaje de jugadores nuevos siempre te cuesta dinero. Entonces, tenés que estar preparado para armar el plantel entero. El año pasado nos quedamos realmente sin puntas. Ahí perdimos al Cangrejo Cabrera y Peñarol sufrió un sacudón y Diego Aguirre tuvo que reestructurar su planteo, de juego. Por eso creo que esos puntas que son tan importantes son los que estamos queriendo cubrir para la temporada 2026".

Washington Aguerre: "Hay que hacer el esfuerzo"

20251014 Washington Aguerre con Independiente Medellín Washington Aguerre

"El golero es un tema importantísimo resolver", reconoció González.

Peñarol contrató a comienzos de 2025 a Martín Campaña porque no se logró entonces renovar a Aguerre que pidió una importante mejora salarial, un contrato de tres años y que Peñarol, además, le comprara un porcentaje de la ficha.

A mitad de año, Peñarol fue por Fernando Muslera que terminó en Estudiantes. Como plan B llegó el chileno Brayan Cortés que no llenó el ojo y por quien no se hará uso de su compra.

Consultado sobre si Peñarol debe ahora hacer el esfuerzo económico que no hizo en 2024 por Aguerre, González no lo dudó y dijo que sí.

"Aguerre en el año 2024, a mi entender, fue uno de los tres jugadores fundamentales de ese año brillante. Es un jugador ADN Peñarol, 100%, nos podría haber dado una mano importante este año. Desde que se fue, hemos estado bastante a los tumbos en ese puesto. Ojalá se pueda arreglar y contar con él. Es una es una apuesta por un jugador que anteriormente dio soluciones y garantías", afirmó.

¿Hay ofertas para vender a Leonardo Fernández?

20251130 Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

"En 2025 por los minutos que jugó, los goles y la cantidad de asistencias, Fernández fue un jugador muy importante. Entiendo que no brilló como en 2024, porque no tuvo esos ocho goles de tiro libre que realmente rompieron los ojos. Pero aportó en la cancha y en la estructura del juego que es indiscutible para los que nos gusta el fútbol, sabemos perfectamente que la pelota siguió pasando por él y cuando Peñarol remontó y mostró recuperación y llegó a la final lo hizo en buena medida por el trabajo del que hizo. Entonces, eh, es un jugador importante.

Yo ninguno de la directiva, esto es un tema que salió también en directiva, nadie tiene ninguna oferta por Leo Fernández. Nadie, o sea que a Peñarol no llegaron ofertas por Leo Fernández.

¿Cuál es el precio que Peñarol pretende por Nahuel Herrera?

20250112 Nahuel Herrera Peñarol Serie Río de la Plata Colo Colo. Foto: @OficialCAP Nahuel Herrera Foto: @OficialCAP

Evaristo reconoció que "llegando ofertas" por Nahuel Herrera, quien terminó la temporada 2025 como integrante del equipo ideal en la encuesta Fútbolx100.

"A mi entender las ofertas que llegaron son insuficientes, igual lo estamos trabajando con el contratista", agregó.

"Creo que es un jugador muy joven, muy maduro para su edad, gran profesional, tiene un carrerón por delante y el período de pases más importante siempre en Europa es el periodo de mitad de año y no el de enero".

"Con un Mundial a seis meses, sabiendo la cantidad de lesiones que sufrieron los jugadores de la selección en su puesto, no descarto que pueda tener una oportunidad. Sé que puede ser difícil, pero un jugador que llega a ir a un Mundial y lo hace de buena manera, su valorización se multiplicaría", afirmó el consejero.

Consultado sobre cuál es el precio que pretende Peñarol por el jugador, Evaristo respondió: "Nahuel tiene un valor superior a los US$ 10 millones. Yo cuando hablé del tema opiné que era bueno comercializar el 50% por US$ 7 millones".