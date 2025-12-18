Dólar
/ Agro / INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Orsi remitió al Parlamento tres proyectos de ley para extender el subsidio por desempleo para 800 trabajadores

El presidente Orsi envió al Parlamento tres proyectos de ley para extender el seguro de paro para trabajadores de frigoríficos de Montevideo, Colonia y Salto

18 de diciembre 2025 - 20:12hs
Orsi y dos de sus ministros solicitaron al Parlamento extender el subsidio por desempleo para trabajadores de tres frigoríficos.

Orsi y dos de sus ministros solicitaron al Parlamento extender el subsidio por desempleo para trabajadores de tres frigoríficos.

Foto: Juan Samuelle

El Poder Ejecutivo remitió -en forma simultánea- al Parlamento tres proyectos de ley, con la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, en los que se solicita la extensión del beneficio de seguro de paro para más de 800 trabajadores de la industria frigorífica.

Frigoríficos de Montevideo, Colonia y Salto

La solicitud contempla "la situación de desempleo forzoso" de los funcionarios de la empresa Lorsinal SA -ubicada en el paraje rural Melilla, en Montevideo-; de la empresa Rondatel SA -de Rosario, Colonia-; y de la empresa Somicar SA -ubicada en Salto-.

Los proyectos enviados a la presidenta de la Asamblea General del Poder Legislativo -Carolina Cosse- llevan también la firma de los ministros Juan Castillo -de Trabajo y Seguridad Social- y Gabriel Oddone -de Economía y Finanzas-.

Los trabajadores involucrados

En el caso de los trabajadores del frigorífico montevideano se pide se extienda el subsidio por desempleo desde el 1° de octubre al 31 de diciembre de 2025; para el ubicado en Rosario se señalan las mismas fechas; y para el complejo industrial salteño se cita como fecha extender el beneficio hasta el 30 de noviembre.

En el caso del frigorífico ubicado en el área rural de Montevideo, se informó que el accionista -Chang Jia Heng Tai- inyectó US$ 16 millones desde octubre de 2024 para pagar deudas, entre ellas con proveedores de haciendas, estando previsto reanudar la actividad industrial, en principio para abastecer al mercado interno y posteriormente para exportar a China, en abril de 2026.

En la gestión del frigorífico coloniense el mismo inversor chino utilizó US$ 10 millones para cumplir con varios compromisos de pago, desde noviembre de 2024, con el anuncio de una inversión incluso superior desde fines de 2025 (US$ 13 millones), también con el objetivo de reanudar las actividades industriales.

A principios de este año, los propietarios de Somicar SA (Frigo Salto), argumentando adversidades financieras y económicsa, tomaron la determinación de evitar el cierre de la unidad productiva mediante el proceso de concurso voluntario, el cual se encuentra en trámite.

