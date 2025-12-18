Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares

El comunicador Rafael Villanueva fue imputado por homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves en el marco de la investigación por un siniestro fatal ocurrido en febrero de este año en Rocha , en el que murió el conductor de una moto, confirmó el abogado defensor Juan Fagúndez a El Observador.

Por disposición de la Justicia , Villanueva deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares y tiene prohibido salir del país , según informó en primera instancia Montevideo Portal en base a fuentes policiales.

El vocero de Fiscalía, Javier Benech, detalló que la fiscal de Rocha, Josefina García informó que en el caso de Villanueva " se formalizó la investigación por homicidio culposo en concurso formal con lesiones graves " y listó las medidas cautelares: fijación de domicilio, incautación de la libreta de conducir y el pasaporte y la prohibición de manejar vehículos.

El accidente, ocurrido en la Ruta 9 , a la altura del kilómetro 272 , involucró al conductor de una moto, un hombre de 31 años que falleció, y a una pasajera de 39 años que quedó gravemente herida y pasó varios días en estado crítico . El vehículo manejado por Villanueva impactó de atrás contra la moto en la que viajaban las dos personas.

El abogado defensor de Villanueva, Juan Fagúndez, afirmó a principios de noviembre que el resultado de la pericia realizada por la Policía Científica indicó que Villanueva circulaba a 100 km/h al momento del impacto. Sin embargo, Fagúndez descalificó esta pericia, calificándola de "una vergüenza". Según su propia investigación, el promedio de velocidad de Villanueva fue de 76 km/h, basándose en un análisis punto a punto desde el lugar donde cargó combustible hasta el sitio del accidente.

Sobre el estado de Villanueva, el abogado había señalado que la pericia de sangre dio negativo, lo que confirma que el conductor no estaba bajo los efectos de sustancias al momento del accidente. Villanueva aseguró que no iba rápido y que, si bien no sabía con exactitud su velocidad, no excedía los límites permitidos.

En cuanto al impacto con la moto, la defensa sostuvo en ese entonces que la falta de luz trasera en la moto fue un factor crucial, ya que Villanueva no pudo ver el vehículo a tiempo. Las pericias confirmaron que la moto tenía problemas en el circuito eléctrico, lo que impedía que la luz trasera se encendiera correctamente.

Villanueva también se refirió a su responsabilidad tras el accidente, señalando que asumió los gastos del sepelio de la víctima y se mantuvo en contacto con la familia del fallecido y con la mujer herida, cumpliendo con lo que consideró "lo mínimo que podía hacer".

El proceso judicial continuó y el abogado de Villanueva esperaba que la Fiscalía archive el caso, asegurando que no existen pruebas suficientes para un juicio. Sin embargo, la audiencia por el accidente que involucró a Villanueva se llevará a cabo este jueves, donde se escucharán los alegatos de Fiscalía.

De este encuentro, podría surgir un acuerdo abreviado o la imputación formal del conductor.