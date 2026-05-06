Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en lanzar globos sonda de alta altitud para la recolección avanzada de datos atmosféricos

Uruguay concretó este miércoles los dos primeros lanzamientos de globos sonda de alta altitud en el Destacamento Militar de La Calera (SUCL), en el marco de un programa piloto impulsado junto a UTEC, la empresa WindBorne Systems y con apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya .

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La iniciativa marca un hito tecnológico para el país: Uruguay se convirtió en el primero de Sudamérica en implementar este tipo de tecnología para la recolección avanzada de datos atmosféricos, según reveló la Fuerza Aérea.

El primer lanzamiento se realizó durante la mañana y fue presentado como un avance estratégico en innovación científica y meteorológica .

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El segundo lanzamiento contó con la participación de alumnos de la Escuela Rural N.º 94 Antoine Saint-Exupéry , en una actividad orientada a acercar a niños y jóvenes al mundo de la ciencia y la meteorología.

Lanzamiento de globo de alta altitud Fuerza Aérea Uruguaya

El programa prevé realizar hasta 15 lanzamientos en una semana con el objetivo de fortalecer la obtención de información atmosférica en el hemisferio sur, una región donde históricamente existen menos datos meteorológicos disponibles que en el hemisferio norte.

Los globos desarrollados por WindBorne Systems permiten medir variables atmosféricas clave como temperatura, presión, humedad y viento.

Una de las principales características del sistema es que los dispositivos pueden permanecer varios días en vuelo mientras transmiten información en tiempo real.

Los datos obtenidos son procesados mediante inteligencia artificial para mejorar los modelos de predicción meteorológica.

La iniciativa apunta a fortalecer la calidad de los pronósticos y generar herramientas más precisas para el monitoreo climático y ambiental.

El proyecto se desarrolla con participación de la Universidad Tecnológica (UTEC), WindBorne Systems y el respaldo logístico de la Fuerza Aérea Uruguaya.