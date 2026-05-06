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Así son las nuevas gafas de visión nocturna que incorpora la Fuerza Aérea de Uruguay

Las gafas estarán destinadas a pilotos de helicópteros; entre los lotes de materiales avanzados, se incluirán los tubos captadores de Photonics

6 de mayo de 2026 10:04 hs
FAU

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) firmó un contrato con la compañía madrileña Night Vision Laser Spain (NVLS) para suministrar equipos avanzados de visión nocturna de diferentes tipos y configuración.

Conforme a lo informado por el portal Defensa, las gafas estarán destinadas a pilotos de helicópteros. "Los binoculares de la familia ANVIS permitan volar con seguridad de noche y en condiciones de ausencia de luz, lo que mejora la envolvente de vuelo propia de los aparatos que manejan y les permite llevar a cabo, de forma diligente, misiones que no podían materializar", sumó el portal.

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Las FAU también adicionarán equipos tecnológicos para el Escuadrón Operaciones Especiales, cada uno de ellos destinados a cometidos propios especialmente exigentes y a disposición de lo que se les ordene desde el Comando Aéreo de Operaciones.

Entre los lotes de materiales avanzados, se incluirán los tubos captadores de Photonics, capaces de ofrecer imágenes especialmente nítidas en condiciones de trabajo muy demandantes.

¿Cómo son las nuevas gafas de visión nocturna que incorpora la Fuerza Aérea de Uruguay?

Los tubos captadores de Photonics (técnicamente conocidos como tubos intensificadores de imagen o tubos fotomultiplicadores - PMT) son dispositivos avanzados diseñados para la detección y amplificación de luz, ofreciendo imágenes de alta nitidez incluso en condiciones extremas de baja luminosidad, como las requeridas en operaciones nocturnas.

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Por su parte, los lásers y visores de visión nocturna de la familia NVLS están diseñadas exclusivamente para aeronaves de ala rotatoria y fija. Entre sus características principales se destacan:

  • Campo de visión de 50º / 52º
  • Rendimiento alto
  • Ultracompacto
  • Autoportaje rápido

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