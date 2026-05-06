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Paro de Adeom por negociación del nuevo convenio colectivo con la IM podría generar afectación en la recolección de residuos

Durante la asamblea, el sindicato evaluará los términos de la negociación y también definirá cuándo se levantará el paro y se retomarán los servicios municipales

6 de mayo de 2026 10:37 hs
Adeom
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo, realizará un paro a partir de las 11:00 horas, en el marco de una nueva asamblea donde se analizará el estado de las negociaciones con las autoridades departamentales por un nuevo convenio colectivo.

Durante la asamblea, el sindicato evaluará los términos de la negociación y también definirá cuándo se levantará el paro y se retomarán los servicios municipales, explicó el presidente del sindicato Julio Cameto en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

La discusión se da en el marco de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo entre el gremio y las autoridades de la comuna capitalina.

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Uno de los servicios que podría verse afectado es la recolección de residuos. Sobre este punto, el director de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina, Leonardo Herou, señaló en entrevista también con el consignado programa que la Intendencia tomó medidas preventivas para reducir el impacto de la paralización.

"Estamos tomando un montón de definiciones desde hace un par de días, analizando cómo está la ciudad de forma que esta situación que se da hoy se sienta lo menos posible". dijo.

Sobre la asamblea, Herou destacó que confía en que "se pueda avanzar" y que en las próximas horas puedan alcanzar un "convenio colectivo" que les permita "encarar el resto del periodo de gobierno con estas cosas acordadas".

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