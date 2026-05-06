La FIFA amplió a nivel de selecciones la sanción al argentino Gianluca Prestianni por insultos a Vinicius y puede complicarlo para el Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni , por conducta discriminatoria durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la UEFA Champions League y presuntos dichos racistas a Vinícius Jr .

La UEFA sancionó a Prestianni a finales de abril, después de que el 17 de febrero pasado, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, se tapara la boca con la mano y se dirigiera al madridista Vinícius Júnior, quien denunció al árbitro que el argentino le había llamado "mono".

La FIFA confirmó este miércoles que la ampliación de la sanción, tal como había solicitado la UEFA, se ha hecho de conformidad con el artículo 70 de su Código Disciplinario.

De los seis partidos impuestos, Prestianni ya cumplió uno , en el duelo de vuelta de dicha eliminatoria en la Champions frente al Real Madrid disputado en el Santiago Bernabéu, el 25 de febrero, y tres de los encuentros quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años , según la decisión que adoptó la UEFA.

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Por ello, la ampliación ahora de la sanción por parte de FIFA a nivel mundial afectaría a los dos primeros encuentros de Argentina en el próximo Mundial 2026 si Prestianni es citado por Lionel Scaloni, los que jugará la vigente campeona el martes 16 de junio en Kansas frente a Argelia y el lunes 22 contra Austria en Dallas.

Taparse la boca será castigado desde el próximo Mundial

El pasado 24 de abril, la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó con seis partidos por "conducta discriminatoria (es decir, homofóba)" a Prestianni por su incidente con Vinicius, en el que se tapó la boca para dirigirse al delantero brasileño, quien denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".

El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni él ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg f El momento del supuesto insulto de Gianluca Prestianni a Vinícius Foto: AFP

Finalmente el encuentro pudo reanudarse, aunque de manera enrarecida, y concluyó con triunfo del conjunto de Álvaro Arbeloa por 0-1.

Prestianni negó entonces haber insultado de forma racista a Vinícius y semanas después, en una entrevista con Telefe, confirmó que le había llamado "maricón". "Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", dijo.

La UEFA, que tras los hechos suspendió provisionalmente a Prestianni para el encuentro de vuelta contra el Real Madrid, llevó a cabo una investigación que cerró con la sanción de seis partidos, tres de los cuales queda quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años.

El incidente conllevó después, el pasado 28 de abril, una decisión unánime de la IFAB, responsable de las reglas de juego, para sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca "para ocultar comportamientos discriminatorios", a partir del Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", explicó la IFAB.

FUENTE: EFE