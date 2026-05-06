El juvenil que puede ser la sorpresa de Jorge Bava ante Tolima por la Copa Libertadores y que marcó un golazo en la sub 20; mirá el probable equipo de Nacional

Nacional visita a Tolima este miércoles (23:00 horas) por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el entrenador Jorge Bava hará cambios en el equipo para intentar sumar unidades de visitante en Colombia.

El DT tendrá un cambio obligado por la sanción de Lucas Rodríguez, quien fue expulsado en el partido de la semana pasada ante Universitario en Lima.

Además, el entrenador tricolor planea más variantes en la oncena y también en el sistema táctico que viene utilizando en la Copa Libertadores.

La crisis defensiva de Nacional, el segundo equipo más goleado del Torneo Apertura, que extraña a Julián Millán y sabe que es un punto prioritario a mejorar

Nacional utiliza más a sus juveniles en 2026, pero gana menos: las dos caras de la cantera tricolor en los últimos tres años

En ese sentido, el DT puede sorprender y hacer debutar al juvenil Juan Ignacio García, de 17 años, cumple los 18 el próximo 26 de mayo, quien desde la llegada de Bava ha formado parte de las convocatorias.

Se trata de un volante nacido en Las Piedras, Canelones, que ha hecho las formativas en los tricolores, y que es otro de los juveniles que está en el plantel principal en esta temporada.

20260313 Nacional Liga de qUITO cOPA lIBERTADORES SUB 20, Juan Ignacio García. Foto: @LibertadoresU20 Juan Ignacio García Foto: @LibertadoresU20

Cuenta con un partido no oficial en Primera, en el amistoso ante Campana de Libertad jugado en mayo del año pasado en San José.

Embed ¡RÁFAGA DE NACIONAL Y 2-0!



García sacó un TREMENDO zapatazo para marcar el segundo sobre Liga de Quito.



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Luego, con Jadson Viera, estuvo convocado pero no ingresó en dos partidos de verano por la Copa de la Liga AUF, y en abril, ya con Bava, volvió a los planteles en los partidos ante Progreso, Tolima en el Gran Parque Central, Liverpool, Danubio y Albion, sin llegar a ingresar.

Entre medio de esos dos meses, García jugó la Copa Libertadores sub 20 con Nacional en Ecuador, donde marcó un golazo en el triunfo 2-1 ante Liga de Quito.

El volante firmó contrato profesional con Nacional hace casi dos años, en agosto de 2024, lo que confirmó la confianza que los tricolores tenían en él y que ahora parece que va a tener su momento de llegar a Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFformativas/status/1824152052412584426&partner=&hide_thread=false El pasado lunes Juan Ignacio García firmó su primer contrato profesional



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El probable equipo de Nacional ante Tolima

Jorge Bava prepara un equipo con variantes tácticas y con más cambios de nombres además del que tendrá en el medio por la sanción de Lucas Rodríguez y la baja del Diente López en ataque.

Se espera que el DT juegue con un 4-4-2, aunque los nombres que tendrá en cancha le pueden permitir pasara a una línea de tres o de cinco en la defensa, una zona en la que los albos han tenido muchas dificultades.

El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Juan Ignacio García y Agustín De los Santos; y Maxi Silvera y Maxi Gómez en ataque.

20260313 Maximiliano Silvera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (4) Maximiliano Silvera Foto: Dante Fernández/Focouy

Así llega Tolima

El equipo colombiano lidera la zona con cuatro puntos, los mismos que todos sus rivales -Nacional, Universitario y Coquimbo Unido- a los que les gana el puesto por diferencia de goles.

Tolima llega al estadio Manuel Murillo Toro en un buen momento tras haber vencido 3-0 la semana pasada al Coquimbo Unido e igualar 1-1 con el Deportivo Cali en la última jornada de la fase regular de la liga colombiana, un partido que jugaron los suplentes porque el equipo ya había clasificado a cuartos de final.

En ese sentido, se espera que ante Nacional sean titulares jugadores como el portero brasileño Neto Volpi; los centrales Jan Carlos Angulo y Anderson Angulo; los centrocampistas Sebastián Guzmán y Juan Pablo 'Tatay' Torres, y los atacantes Luis Sandoval y Adrián Parra.