Tres personas murieron en accidentes de tránsito en distintas rutas: dos de ellas eran motociclistas

Tres personas murieron en diferentes accidentes de tránsito durante las últimas horas, según informó Policía Caminera. Los siniestros fatales tuvieron lugar en los departamentos de Maldonado, Montevideo y Cerro Largo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El primero ocurrió sobre las últimas horas del lunes en la Ruta 9 , a la altura del kilómetro 142, en el departamento fernandino e involucró a dos hombres de 28 y 36 años .

De acuerdo al parte oficial, ambos se encontraban circulando por la zona en sus motos cuando, por razones a establecer, uno de ellos -el de 36 años- perdió el dominio del birrodado y terminó impactando contra el guardarraíl, lo que provocó su muerte en el lugar .

Un joven de 19 años murió en un accidente múltiple en Bella Unión: hay dos personas más lesionadas

Accidente fatal en Soriano: una persona falleció tras choque entre camión y moto en Ruta 95

El segundo accidente ocurrió este martes, a las 17:55 horas, sobre el kilómetro 10 de la Ruta 44, en el departamento de Cerro Largo.

En esa zona circulaba de norte a sur una camioneta a la que, en cierto momento, se le desprendió su remolque.

Producto de este desprendimiento, el remolque terminó en el carril opuesto, impactando contra un ciclista que se desplazaba en sentido contrario, ocasionándole la muerte.

La camioneta era conducida por un hombre de 44 años, quien resultó ileso y que dio resultado cero en una prueba de espirometría. Llevaba como acompañante a una mujer de 43 años que tampoco sufrió heridas por el hecho.

El último siniestro fatal tuvo lugar a las 18:30 horas en la Ruta 8, kilómetro 15, en el departamento de Montevideo.

Según el parte de Caminera, un camión pesado se trasladaba por Camino Miguel Estevez cuando, al intentar tomar la Ruta 8, fue impactado por una moto.

El camión era manejado por un hombre de 28 años quien terminó sin lesiones. Se le realizó una prueba de espirometría con resultado negativo.

La moto era conducida por una joven de 20 años que falleció en el lugar producto de las heridas sufridas.