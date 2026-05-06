La NASA modificó su pronóstico sobre la chance de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) modificó los cálculos en el monitoreo del asteroide 2024 YR4.

Con un tamaño estimado de 40 a 90 metros de ancho, el choque del cuerpo celeste con la Tierra se había postulado en una primera instancia para el 22 de diciembre de 2032. Sin embargo, a medida que se realizaron más observaciones y se agregaron datos a los cálculos de su órbita, se concluyó que el 2024 YR4 ya no cuentan con probabilidad significativa de hacerlo.

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El asteroide 2024 YR4 adquirió particular interés para la defensa planetaria por dos razones:

1) lo suficientemente grande como para ocasionar daños en un área localizada, en el caso poco probable de que choque con la Tierra, ahora desestimado;

2) superó el umbral de probabilidad de impacto del 1%, lo cual justificó la notificación formal sobre objeto a otras agencias gubernamentales de Estados Unidos involucradas en la defensa planetaria, así como al Grupo Asesor para la Planificación de Misiones Espaciales y a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, según los estatutos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides para tales notificaciones.

¿Cuánto daño causaría un asteroide si impactara contra la Tierra?

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Desde la NASA indicaron que el daño causado por el impacto de un asteroide depende en gran medida del tamaño exacto y su composición.

Si bien aún los datos del 2024 YR4 aún no están confirmados, desde la agencia espacial explicaron que un escenario probable es que explote en el aire. "Si el asteroide entrara en la atmósfera sobre el océano, los modelos indican que es poco probable que un objeto de este tamaño que explote en el aire cause un tsunami significativo, ya sea desde el medio del océano o incluso más cerca de la costa", amplió.

¿Cómo determina la NASA la probabilidad del impacto de un asteroide?

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El programa Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA financia observatorios para buscar asteroides no descubiertos y rastrear asteroides existentes potencialmente peligrosos. Mediante los datos de las observaciones, los equipos de la agencia espacial calculan y refinan las órbitas de los objetos cercanos a la Tierra utilizando modelos informáticos. Una vez que se calcula la órbita de un asteroide, estos mismos modelos informáticos en el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA pueden hacer proyecciones sobre qué tan cerca podría aproximarse a la Tierra ese asteroide en los próximos años y décadas.