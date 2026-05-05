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Ciclón extratropical en Uruguay: las recomendaciones del Sinae ante el aviso especial de Inumet

El fenómeno meteorológico comenzará con un período de inestabilidad, lluvias abundantes y vientos fuertes, según el aviso de Inumet

5 de mayo de 2026 12:14 hs
Archivo. Metsul anunció la formación de un ciclón extratropical

Archivo. Metsul anunció la formación de un ciclón extratropical

Metsul

El fenómeno meteorológico comenzará con un período de inestabilidad, lluvias abundantes y vientos fuertes. Según el pronóstico oficial de Inumet, la depresión atmosférica se profundizará sobre el océano Atlántico a partir del viernes, lo que generará un aumento significativo del oleaje y vientos persistentes.

Frente a estas condiciones climáticas adversas, las autoridades nacionales exhortan a extremar los cuidados para evitar accidentes y daños materiales en las viviendas.

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Las medidas de seguridad para el hogar y la vía pública

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) establece una serie de pautas utilitarias cada vez que se pronostican vientos de gran intensidad y precipitaciones copiosas. Las principales directivas incluyen:

  • Asegurar el entorno: Retirar de jardines, balcones y azoteas cualquier objeto que pueda ser impulsado por el viento y transformarse en un proyectil.
  • Protección del hogar: Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Mantenerse alejado de ellas durante el momento de mayor intensidad del viento.
  • Cuidado de personas vulnerables: Prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. No dejarlos solos bajo ninguna circunstancia.
  • Mascotas: Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y cerrados.
  • Desplazamientos: Evitar la circulación innecesaria. En caso de tener que salir, no intentar cruzar caminos, calles o puentes inundados.
  • Peligros eléctricos: Mantenerse alejado de cables caídos o estructuras metálicas que puedan conducir electricidad.

Los números de contacto ante emergencias

Durante el desarrollo del ciclón extratropical, es fundamental mantener la calma y comunicarse con las autoridades competentes si la situación lo requiere.

  • Emergencias generales: Llamar al 9-1-1 para solicitar asistencia policial, de bomberos o médica.
  • Cortes de energía: Comunicarse con UTE a través del teléfono 0800 1930 o enviar un mensaje de WhatsApp al 098 1930 00.

Es imperativo mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la propagación de rumores durante el evento meteorológico.

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