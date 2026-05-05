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Ciclón extratropical en formación: meteorólogo advierte por lluvias, tormentas y "vientos peligrosos" en Uruguay

"Muy baja temperatura y más baja aún sensación térmica", agregó el especialista, quien adelantó que podría ubicarse en los 0°C

5 de mayo de 2026 7:35 hs
Fuerte viento

Fuerte viento

Archivo El Observador

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió por la formación de un ciclón extratropical que comenzará a gestarse en la noche del miércoles con tormentas y lluvias, pero que se intensificará con vientos fuertes y sensaciones térmicas gélidas entre viernes y sábado.

"Un jueves complicado en lo que respecta a lluvias" y que "lo más complicado" se dará el viernes y sábado porque habrá "muchísimo viento, muy baja temperatura y más baja aún sensación térmica", señaló el especialista en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El experto comentó que entre viernes y sábado la temperatura máxima oscilará entre los 12° y 14°. "Vamos a tener vientos de 60 a 80 km/h, son vientos peligrosos y eso va a estar generando que la sensación térmica ronde el 0° y por momentos por debajo", destacó.

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Y agregó: "Incluso en el este puede haber alguna racha superior. Muy bajas sensaciones térmicas, a abrigarse bien".

En cuanto a la evolución de los próximos días, el meteorólogo prevé lluvias en el norte del país durante este martes y una desmejora a partir de la noche del miércoles por el suroeste, que luego se generalizará.

El jueves pasará un frente frío que traerá lluvias, lloviznas y algunas tormentas, mientras que la intensidad de los vientos será muy importante entre viernes y sábado. El domingo estará libre de precipitaciones, con buena presencia de sol.

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