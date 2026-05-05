De Estados Unidos y probados en combate: cómo son los aviones que busca adquirir una de las potencias militares de América Latina

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmó la incorporación de dos aviones de reabastecimiento en vuelo Boeing KC-135 Stratotanker y unidades de transporte Embraer ERJ-140. La medida busca extender el alcance operativo de los cazas F-16 recientemente adquiridos por el país.

El anuncio fue realizado el 1 de mayo por el jefe del Estado Mayor General , el brigadier general Gustavo Javier Valverde . Según detalló el portal especializado Defonline, el compromiso de arribo se tramitó mediante el sistema de transferencia directa con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos .

La Fuerza Aérea Argentina inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación de Mantenimiento de F-16

La polémica tras la visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos que evidencia un equilibrio incómodo para la prédica del Frente Amplio

La llegada de los KC-135 Stratotanker responde a una necesidad táctica fundamental: la proyección de poder aéreo. Estas unidades cisterna permitirán que los nuevos cazas F-16AM/BM operen a mayores distancias sin necesidad de aterrizar para recargar combustible.

El proceso de solicitud se inició bajo la modalidad "Ramp to Ramp" (transferencia en caliente), lo que agiliza la entrega de las aeronaves desde las bases estadounidenses hacia el territorio argentino. Esta capacidad de reabastecimiento en vuelo representa un salto cualitativo en la disuasión y defensa del espacio aéreo nacional.

¿Cómo son los aviones KC-135 Stratotanker?

image KC-135 Stratotanker

El Boeing KC-135 es una plataforma histórica y probada en combate, diseñada originalmente a fines de la década de 1950 y modernizada constantemente. Sus características principales, recopiladas en sus especificaciones técnicas, lo convierten en una pieza central de la logística militar aérea:

Motorización: Está propulsado por cuatro motores turbofán montados bajo las alas, lo que garantiza un rendimiento sostenido en misiones de larga duración.

Está propulsado por cuatro motores turbofán montados bajo las alas, lo que garantiza un rendimiento sostenido en misiones de larga duración. Capacidad de carga: Puede transportar hasta 90.000 kilogramos de combustible, destinado a abastecer a otras aeronaves en pleno vuelo.

Puede transportar hasta 90.000 kilogramos de combustible, destinado a abastecer a otras aeronaves en pleno vuelo. Velocidad y alcance: Alcanza una velocidad máxima operativa cercana a los 933 km/h, con un techo de servicio que supera los 15.000 metros de altitud.

Alcanza una velocidad máxima operativa cercana a los 933 km/h, con un techo de servicio que supera los 15.000 metros de altitud. Fuselaje: Su diseño deriva del prototipo Boeing 367-80, caracterizado por un fuselaje estrecho y optimizado para reducir la resistencia aerodinámica.

image Aeronaves Embraer ERJ-140

Además de los aviones cisterna, la FAA avanza en la ampliación de su flota de transporte ligero y mediano. El plan incluye la suma de aeronaves Embraer ERJ-140 adicionales, destinadas a mejorar la movilidad logística interna de la fuerza.