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CED abrió postulaciones para programa de gestión pública liderado por Luis Lacalle Pou: cómo anotarse

El curso comenzará el 1° de julio y se desarrollará a lo largo de 12 clases semanales, según informó el CED

5 de mayo de 2026 10:13 hs
Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Foto: redes sociales del CED

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) abrió las postulaciones para la segunda edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, instancia que es liderada por el expresidente Luis Lacalle Pou.

El curso comenzará el 1° de julio y se desarrollará a lo largo de 12 clases semanales, según informó la institución.

El presidente y fundador del CED, Hernán Bonilla, destacó que se trata de “un programa único para aprender de primera mano con policy makers que estuvieron en la primera línea de la gestión pública en las principales áreas de gobierno”.

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El expresidente finalizó en agosto de 2025 la primera entrega del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública del Centro de Estudios para el Desarrollo, que incluyó 12 clases semanales y culminó con la entrega de diplomas a los participantes.

El curso seleccionó a 35 personas de unas 1.300 postulaciones y estuvo orientado a formar futuros servidores públicos, con un equipo docente integrado por exjerarcas del gobierno. Desde el CED señalaron que la evaluación fue “sumamente positiva” y habían adelantado una nueva edición para 2026.

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