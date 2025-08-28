Lacalle Pou finalizó el curso enfocado en la formación para el liderazgo en el sector público y anunciaron que habrá una nueva edición

Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou culminó el pasado miércoles el curso del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) que lideraba, conocido como del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública .

En la última clase, "el expresidente evaluó el programa con los alumnos del curso y se realizó la entrega de diplomas ", según informó el CED.

En total fueron 12 clases semanales , cada una de dos horas de duración , según la información del centro de estudios.

Solamente fueron seleccionadas 35 personas de un total de 1.300 postulaciones recibidas para el proyecto. La iniciativa estuvo dirigida a personas entre 25 y 40 años , profesionales universitarios y con experiencia específica en el área laboral.

El curso tenía como objetivo "captar y formar potenciales servidores públicos de alto impacto" y contó con un panel docente seleccionado con el propio Lacalle Pou.

Foto: redes sociales del CED

"Las instancias de formación orientadas a atraer a estas personas, mostrándoles la posibilidad de aportar a la sociedad desde la función pública, proporcionan beneficios a la comunidad en su conjunto y fortalecen la confianza en las instituciones públicas", agregó el CED sobre el curso.

El equipo del curso estaba integrado por funcionarios de primera línea del pasado gobierno, como la exministra de Economía Azucena Arbeleche, el exministro de Industria y excanciller Omar Paganini, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, el exministro de Trabajo Pablo Mieres o el expresidente del Banco Central Diego Labat, entre otros.

"La evaluación de esta primera edición por parte de docentes y alumnos resultó sumamente positiva", añadió el organismo y adelantó que en 2026 habrá "un nuevo llamado a interesados para una segunda edición de este programa, lo que se anunciará oportunamente".