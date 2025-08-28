Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / EXPRESIDENTE

Lacalle Pou finalizó el curso enfocado en la formación para el liderazgo en el sector público y anunciaron que habrá una nueva edición

Fueron 12 clases semanales cada una de dos horas de duración, según la información del centro de estudios

28 de agosto 2025 - 22:13hs
Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Foto: redes sociales del CED

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou culminó el pasado miércoles el curso del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) que lideraba, conocido como del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública.

En la última clase, "el expresidente evaluó el programa con los alumnos del curso y se realizó la entrega de diplomas", según informó el CED.

En total fueron 12 clases semanales, cada una de dos horas de duración, según la información del centro de estudios.

Más noticias
Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Lacalle Pou y Orsi tras saludarse
ENCUENTRO

El breve encuentro que mantuvieron Yamandú Orsi y Lacalle Pou en Florida

Solamente fueron seleccionadas 35 personas de un total de 1.300 postulaciones recibidas para el proyecto. La iniciativa estuvo dirigida a personas entre 25 y 40 años, profesionales universitarios y con experiencia específica en el área laboral.

El curso tenía como objetivo "captar y formar potenciales servidores públicos de alto impacto" y contó con un panel docente seleccionado con el propio Lacalle Pou.

Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

"Las instancias de formación orientadas a atraer a estas personas, mostrándoles la posibilidad de aportar a la sociedad desde la función pública, proporcionan beneficios a la comunidad en su conjunto y fortalecen la confianza en las instituciones públicas", agregó el CED sobre el curso.

El equipo del curso estaba integrado por funcionarios de primera línea del pasado gobierno, como la exministra de Economía Azucena Arbeleche, el exministro de Industria y excanciller Omar Paganini, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, el exministro de Trabajo Pablo Mieres o el expresidente del Banco Central Diego Labat, entre otros.

"La evaluación de esta primera edición por parte de docentes y alumnos resultó sumamente positiva", añadió el organismo y adelantó que en 2026 habrá "un nuevo llamado a interesados para una segunda edición de este programa, lo que se anunciará oportunamente".

Temas:

Luis Lacalle Pou CED

Seguí leyendo

Las más leídas

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás
TARIFAS PÚBLICAS

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás

Valeria Ripoll﻿ y Graciela Bianchi
CRUCE

"Opinan desde el Palacio Legislativo, desde la lejanía": Valeria Ripoll respondió a críticas de Graciela Bianchi

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos