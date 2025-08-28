Dos ausencias de Lacalle Pou que no pasaron desapercibidas

Foto: Leonardo Carreño

Dos sugestivas ausencias del expresidente Luis Lacalle Pou en eventos de relevancia institucional se convirtieron en la comidilla de la alta dirigencia política uruguaya esta semana.

El lunes, el exmandatario no participó de la sesión de la Asamblea General que se desarrolló con motivo del Centenario del Palacio Legislativo, un evento en el que sí estuvieron el presidente Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y las ex vicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón.

Dos días más tarde, Lacalle Pou volvió a ser tema de conversación por su ausencia, esta vez en la ceremonia organizada por la Universidad Católica para entregar el título de Doctor Honoris Causa al ex canciller y ex presidente del BID Enrique Iglesias, un evento en el que también participó el presidente Orsi junto a la vicepresidenta Carolina Cosse, el expresidente Julio María Sanguinetti y el cardenal Daniel Sturla, entre otros.

La seguidilla de ausencias despertó comentarios tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras que un experimentado legislador opositor calificó, en diálogo con El Observador, como “francamente inexplicables” los faltazos, un jerarca del gobierno sugirió que el expresidente mantuvo reservas sobre el homenajeado ex canciller “por su cercanía con Mujica” en el pasado. “En cualquier caso es llamativo”.