Nafta y gasoil: ¿cómo viene la foto de los combustibles para setiembre?

Esta semana el Poder Ejecutivo definirá los precios máximos de venta que regirán para los combustibles desde el próximo lunes 1° de setiembre, de acuerdo con la nueva metodología que establece la revisión de tarifas cada dos meses.

Las cifras del bimestre julio-agosto comparadas con el bimestre mayo-junio muestran que los precios internacionales de referencia se abarataron en el caso de las naftas, y subieron en gasoil.

Esto de acuerdo con las cifras mensuales que publica Ursea en sus informes de Precio Paridad de Importación (PPI), y que toman como base lo sucedido en la costa del Golfo de México en EEUU.

En el período analizado el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo agrocombustibles– se abarató 2,2% en promedio respecto al bimestre pasado.

Para el caso del gasoil común, el precio ex planta que arrojó el PPI de la Ursea aumentó 6,4% comparado con el promedio del bimestre anterior, según datos procesados por El Observador.

Proyección de precios para setiembre

Tomando en cuenta esas variaciones las proyecciones de precio surtidor marcarían una baja de alrededor de $ 0,60 para la nafta Súper 95, que actualmente se comercializa a $ 78,72 por litro.

En el caso del gasoil 50 S, los números marcarían una suba de alrededor de $ 2 en un producto cuyo precio vigente es de $ 48,08 por litro.

Esto según cálculos de El Observador considerando el precio referencia, el factor de estabilización o sobreprecio ($ 1,5 por litro), los impuestos, y que el resto de los componentes de la cadena como fletes y bonificaciones se mantengan sin cambios (su paramétrica de ajuste no es pública).

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación a partir de las tendencias del mercado internacional de los últimos dos meses, y tienen en cuenta variables centrales como la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU y el valor del tipo de cambio a nivel local.

En cuanto al GLP, su precio paridad de importación también bajó alrededor de 7% en el último bimestre.

El supergás se comercializa actualmente a $ 80,77 por kilo. Este producto cuyo precio ha estado históricamente subsidiado se ubica $ 17 por debajo del PPI.

La brecha se financia con un sobreprecio de $ 1,5 en cada litro de nafta y gasoil que se comercializa en las estaciones de servicio.

Perspectivas para el precio del petróleo

Los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA), proyectan que el precio del petróleo Brent disminuiría de forma significativa en los próximos meses a valores de US$ 58 por barril en promedio para el cuarto trimestre de año, y alrededor de US$ 50 por barril para principios de 2026.

Ese pronóstico de precios está impulsado principalmente por una mayor acumulación de inventarios de petróleo luego de la decisión de los miembros de la OPEP+ de acelerar el ritmo de aumento de la producción.

“Los bajos precios del petróleo a principios de 2026 conducirán a una reducción en el suministro tanto de la OPEP+ como de algunos productores no pertenecientes a la OPEP, lo que esperamos que ayude a moderar la acumulación de inventarios más adelante en 2026”, dice el reporte divulgado a mediados de agosto.