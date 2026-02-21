¿Pierde el puesto Matías Viña? los cambios que piensa Marcelo Gallardo para enfrentar a Vélez Sarsfield

River Plate sigue con problemas futbolísticos en este inicio de año al igual que todo el 2025, y Marcelo Gallardo sigue buscando alternativas y métodos para revertir la situación del Millonario y por eso piensa algunas modificaciones para enfrentarse a Vélez Sarsfield , en donde se vería afectado el uruguayo Matías Viña .

El Millonario viene de clasificar muy ajustadamente en Copa Argentina y estuvo al borde de un papelón histórico, luego de ganar 1-0 en el final con un gol de penal ante Ciudad de Bolívar , equipo recién ascendido a la segunda división del fútbol argentino.

Gallardo estuvo lejos de conseguir oxígeno de cara a lo que viene tras el triunfo en Copa Argentina y se quedó con las mismas preocupaciones que arrastra desde las derrotas con Tigre y Argentinos . Obligado a cambiar la imagen, el Muñeco debe definir algunas dudas en el 11 que llevará a Liniers para enfrentar a Vélez.

El esquema será similar al que usó en casi todos los partidos del año (la excepción fue la visita a Argentinos Juniors) pero podría haber algunos cambios.

ARGENTINA Con el uruguayo Matías Viña de titular, River Plate peleó para derrotar a Ciudad Bolívar y pasar de ronda en Copa Argentina

En la última línea, el Muñeco se inclinaría por mantener como titular a Paulo Díaz, quien le ganó el puesto a un Lautaro Rivero de nivel decreciente. El chileno viene de un partido sin mayores inconvenientes en Copa Argentina y el antecedente de su buena actuación en el Gigante de Arroyito, y se ganó ese lugar.

Además, Marcos Acuña volvería a ser titular luego del cuadro febril que le impidió jugar por Copa Argentina y reemplazaría al uruguayo Matías Viña en el lateral izquierdo.

matías viña river plate Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate Foto: River Plate

El Huevo está en proceso de reacondicionamiento por un traumatismo en uno de sus pies y la idea es que sume más minutos para volver a ser el que fue y Matías Viña le dejará su lugar luego de otra deslucida actuación; el uruguayo sigue en caída en su rendimiento tras un estreno interesante.

El posible once de River Plate ante Vélez Sarsfield

Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto o Facundo Colidio, Maxi Salas.