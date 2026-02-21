Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / Matías Viña

¿Pierde el puesto Matías Viña? los cambios que piensa Marcelo Gallardo para enfrentar a Vélez Sarsfield

River Plate visita a Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura y Marcelo Gallardo piensa algunas modificaciones con respecto al último partido

21 de febrero 2026 - 16:04hs
Matías Viña

Matías Viña

River Plate sigue con problemas futbolísticos en este inicio de año al igual que todo el 2025, y Marcelo Gallardo sigue buscando alternativas y métodos para revertir la situación del Millonario y por eso piensa algunas modificaciones para enfrentarse a Vélez Sarsfield, en donde se vería afectado el uruguayo Matías Viña.

El Millonario viene de clasificar muy ajustadamente en Copa Argentina y estuvo al borde de un papelón histórico, luego de ganar 1-0 en el final con un gol de penal ante Ciudad de Bolívar, equipo recién ascendido a la segunda división del fútbol argentino.

Gallardo estuvo lejos de conseguir oxígeno de cara a lo que viene tras el triunfo en Copa Argentina y se quedó con las mismas preocupaciones que arrastra desde las derrotas con Tigre y Argentinos. Obligado a cambiar la imagen, el Muñeco debe definir algunas dudas en el 11 que llevará a Liniers para enfrentar a Vélez.

Matías Viña pierde el puesto con Acuña

El esquema será similar al que usó en casi todos los partidos del año (la excepción fue la visita a Argentinos Juniors) pero podría haber algunos cambios.

Juanfer Quintero celebra el gol con el que River Plate venció a Ciudad Bolivar
ARGENTINA

Con el uruguayo Matías Viña de titular, River Plate peleó para derrotar a Ciudad Bolívar y pasar de ronda en Copa Argentina

Juanfer Quintero
ARGENTINA

River Plate  perdió ante Argentinos Juniors y profundiza su mal momento: Marcelo Gallardo, en la mira

En la última línea, el Muñeco se inclinaría por mantener como titular a Paulo Díaz, quien le ganó el puesto a un Lautaro Rivero de nivel decreciente. El chileno viene de un partido sin mayores inconvenientes en Copa Argentina y el antecedente de su buena actuación en el Gigante de Arroyito, y se ganó ese lugar.

Además, Marcos Acuña volvería a ser titular luego del cuadro febril que le impidió jugar por Copa Argentina y reemplazaría al uruguayo Matías Viña en el lateral izquierdo.

matías viña river plate
Mat&iacute;as Vi&ntilde;a en su debut con la camiseta de River Plate

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

El Huevo está en proceso de reacondicionamiento por un traumatismo en uno de sus pies y la idea es que sume más minutos para volver a ser el que fue y Matías Viña le dejará su lugar luego de otra deslucida actuación; el uruguayo sigue en caída en su rendimiento tras un estreno interesante.

El posible once de River Plate ante Vélez Sarsfield

Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto o Facundo Colidio, Maxi Salas.

Temas:

Matías Viña River Plate Marcelo Gallardo Vélez Sarsfield

Seguí leyendo

Las más leídas

El Estadio Silvestre Landoni de Durazno
FÚTBOL URUGUAYO

A qué hora juegan hoy Progreso vs Nacional por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

Estadio Centenario
DERECHOS DEL FÚTBOL

AUF decidió prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas

El trofeo de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Nacional y Peñarol bien atentos: se confirmó la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los derechos de televisión 
FÚTBOL

Hay acuerdo entre Auf y Tenfield en el punto clave de AntelTV: quiénes podrán verlo por esa plataforma

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos