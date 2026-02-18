Dólar
ARGENTINA

Con el uruguayo Matías Viña de titular, River Plate peleó para derrotar a Ciudad Bolívar y pasar de ronda en Copa Argentina

Con gol de Juanfer Quintero de penal, River Plate derrotó 1-0 a Ciudad Bolívar sobre el final y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Argentina

18 de febrero 2026 - 9:01hs
Juanfer Quintero celebra el gol con el que River Plate venció a Ciudad Bolivar

Juanfer Quintero celebra el gol con el que River Plate venció a Ciudad Bolivar

Un solitario gol de penal convertido por el colombiano Juan Fernando Quintero en los minutos finales del encuentro le permitió a River Plate imponerse por 1-0 ante Ciudad de Bolívar, para sellar su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con la presencia del uruguayo Matías Viña desde el arranque.

Luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura argentino, el Millonario tuvo que sufrir hasta el final para imponerse ante un rival recién ascendido a la Segunda división del fútbol argentino, en un duelo disputado en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes.

En Ciudad Bolivar también fue titular y disputó los 90 minutos el uruguayo Emanuel Cuello, que llegó al club para disputar la Segunda división en 2026 tras su paso por Cerro.

En los dieciseisavos de final de este torneo River se enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata, que a primer turno de este martes derrotó por 3-0 a San Miguel con goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en contra de su valla.

River Plate de Matías Viña perdió ante Argentinos Juniors y profundiza su mal momento: Marcelo Gallardo, en la mira

el insolito gol que se perdio gonzalo tapia, exjugador de river plate, en brasil que se volvio viral en redes: mira el video
El insólito gol que se perdió Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, en Brasil que se volvió viral en redes: mirá el video

River Plate corta su racha negativa

El equipo de Marcelo Gallardo caminó por la cornisa pero logró sobre el final cumplir con la obligación de superar a Ciudad Bolívar. La velada en La Pedrera de San Luis no fue fácil: con toda la presión a cuestas de su flojo presente, River volvió a mostrarse timorato en los últimos metros y dependiendo en demasía de Juanfer Quintero.

Más allá de no contar con el despliegue o la calidad de los ataques deseados por Gallardo y de sufrir algunas contras peligrosas del rival, River hizo méritos durante todo el encuentro para abrir el marcador.

De esta manera, River dejó atrás la racha de dos derrotas consecutivas y afrontará de otra manera el complicado duelo que tendrá el próximo domingo frente a Vélez Sarsfield, de visitante, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

La Copa Argentina continuará la próxima semana con el duelo del martes entre Boca Juniors e Independiente de Chivilcoy y los cruces de miércoles: San Martín de San Juan-Deportivo Madryn y Godoy Cruz-Deportivo Morón.

River Plate Matías Viña Juanfer Quintero Copa Argentina

