Nacional y Peñarol bien atentos: se confirmó la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional y Peñarol ya saben cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 que se llevará a cabo en Luque, en las afueras de Asunción que será el 19 de marzo.

Los dos clubes grandes del fútbol uruguayo ya se encuentran clasificados por sus posiciones en la Tabla Anual del año pasado.

A su vez, se pueden sumar Juventud de Las Piedras o Liverpool, no los dos. La razón es que si ambos clasifican a la fase 3 la semana que viene, se enfrentarán entre sí.

La Copa Libertadores 2026 avanza a paso firme y en ese contexto, más allá de que ya se jugó la fase 1, la mitad de la fase 2 y resta toda la fase 3, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el sorteo de la fase de grupos para el jueves 19 de marzo a la hora 20 .

El evento, que también definirá la suerte de los clasificados a la Copa Sudamericana, marca un nuevo hito en el calendario sudamericano.

El sorteo oficial se celebrará en la sede de la Conmebol en Paraguay y contará con la presencia de delegados de los clubes involucrados.

El calendario prevé el inicio de la primera fecha de grupos en la semana del 7 de abril, la etapa se extenderá hasta el 28 de mayo, justo antes del receso impuesto por el Mundial 2026.

A su vez, la reanudación, con los octavos de final, está prevista para el 11 de agosto.

Los bombos para el sorteo

Como informó Referí el pasado 22 de diciembre, así quedaron confirmados los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

Bombo 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol)

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1°)

Boca (4°)

Peñarol (5°)

Nacional (8°)

Liga Deportiva Universitaria de Quito (10°)

Fluminense (11°)

Independiente del Valle (16°)

Bombo 2

Libertad (17°)

Estudiantes (18°)

Cerro Porteño (20°)

Lanús (21°)

Corinthians (22°)

Bolívar (23°)

Cruzeiro (29°)

Universitario (32°)

Bombo 3

Junior (34°)

Universidad Católica de Chile (35°)

Rosario Central (48°)

Independiente Santa Fe (53°)

Always Ready (64°)

Coquimbo (82°)

Deportivo La Guaira (114°)

Cusco (142°)

Bombo 4