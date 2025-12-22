Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Los bombos de la Copa Libertadores 2026: así quedaron Nacional y Peñarol en los mismos

Los dos grandes del fútbol uruguayo ya saben en que bombo estarán, mientras se aguarda la posibilidad de clasificación a la fase de grupos de Juventud de Las Piedras y de Liverpool

22 de diciembre 2025 - 18:18hs
El trofeo de la Copa Libertadores&nbsp;

El trofeo de la Copa Libertadores 

@Libertadores

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a 46 de los 47 lugares de los futuros clasificados y ya comienza a sentirse lo que deparará el máximo torneo continental de clubes para el año que viene con Nacional y Peñarol como cabezas de serie.

Con ese escenario, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya armó los bombos para el sorteo principal, con los dos grandes del fútbol uruguayo como cabezas de serie.

Los bombos para el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2026

Nacional y Peñarol integrarán el bombo 1 como cabezas de serie.

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol a América de Cali
FÚTBOL

El rubro en el que Agustín Canobbio es el mejor jugador del mundo según el CIES

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
FÚTBOL

Mirá la asistencia de Darwin Núñez para la victoria de visita de Al-Hilal y la punta de la Champions League de Asia

Debido al ranking de Conmebol, los dos grandes uruguayos serán acompañados en el mismo por Boca Juniors, Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Así quedaron conformados los distintos bombos para el sorteo de la fase de grupos:

Bombo 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol)

  • Flamengo (campeón)
  • Palmeiras (1°)
  • Boca (4°)
  • Peñarol (5°)
  • Nacional (8°)
  • Liga Depoertiva Universitaria de Quito (10°)
  • Fluminense (11°)
  • Independiente del Valle (16°)

Bombo 2

  • Libertad (17°)
  • Estudiantes (18°)
  • Cerro Porteño (20°)
  • Lanús (21°)
  • Corinthians (22°)
  • Bolívar (23°)
  • Cruzeiro (29°)
  • Universitario (32°)

Bombo 3

  • Junior (34°)
  • Universidad Católica de Chile (35°)
  • Rosario Central (48°)
  • Independiente Santa Fe (53°)
  • Always Ready (64°)
  • Coquimbo (82°)
  • Deportivo La Guaira (114°)
  • Cusco (142°)

Bombo 4

  • Universidad Central de Venezuela (179°)
  • Platense (223°)
  • Independiente Rivadavia (sin ranking)
  • Mirassol (sin ranking)
  • G1 (ganador fase 3)
  • G2 (ganador fase 3)
  • G3 (ganador fase 3)
  • G4 (ganador fase 3)

Los otros uruguayos clasificados que empiezan en fases anteriores

Juventud de Las Piedras y Liverpool comenzarán en las fase 1 y 2, respectivamente.

Así quedó conformado el fixture:

Fase 1

  • E1: Representante de Bolivia (local en la ida) vs Deportivo Táchira (Venezuela)
  • E2: Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs Universidad Católica (Ecuador)
  • E3: 2 de Mayo (Paraguay) vs Alianza Lima (Perú)

Fase 2

  • C1: E2 (Juventud/U Católica) vs Guaraní de Paraguay
  • C2: E1 (Rep. de Bolivia/Táchira) vs Deportes Tolima (Colombia)
  • C3: E3 (2 de Mayo/Alianza Lima) vs Sporting Cristal (Perú)
  • C4: Representante de Ecuador vs Argentinos Juniors (Argentina)
  • C5: Representante de Bolivia vs Botafogo (Brasil)
  • C6: Carabobo (Venezuela) vs Huachipato (Chile)
  • C7: O’Higgins (Chile) vs Bahia (Brasil)
  • C8: Liverpool (Uruguay) vs Independiente Medellín (Colombia)

Fase 3

Los ocho clubes clasificados en la fase 2 disputarán la fase 3 del torneo de la siguiente forma: los ganadores de la fase 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas:

  • C1 vs C8 (G1)
  • C2 vs C7 (G2)
  • C3 vs C6 (G3)
  • C4 vs C5 (G4)
Temas:

Copa Libertadores Nacional Peñarol Juventud de Las Piedras Liverpool

Seguí leyendo

Las más leídas

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

La intrincada negociación en la AUF por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo y las posibles salidas
DERECHOS DE TV

La intrincada negociación en la AUF por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo y las posibles salidas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos