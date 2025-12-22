Los bombos de la Copa Libertadores 2026: así quedaron Nacional y Peñarol en los mismos

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a 46 de los 47 lugares de los futuros clasificados y ya comienza a sentirse lo que deparará el máximo torneo continental de clubes para el año que viene con Nacional y Peñarol como cabezas de serie.
Como informó Referí, las fases preliminares fueron sorteadas el jueves de la semana, allí se conocieron los rivales de Juventud de Las Piedras y Liverpool, y este domingo quedaron definidos los 28 equipos que ingresarán directamente a la etapa de grupos.
Con ese escenario, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya armó los bombos para el sorteo principal, con los dos grandes del fútbol uruguayo como cabezas de serie.
Los bombos para el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2026
Nacional y Peñarol integrarán el bombo 1 como cabezas de serie.
Debido al ranking de Conmebol, los dos grandes uruguayos serán acompañados en el mismo por Boca Juniors, Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
Así quedaron conformados los distintos bombos para el sorteo de la fase de grupos:
Bombo 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol)
- Flamengo (campeón)
- Palmeiras (1°)
- Boca (4°)
- Peñarol (5°)
- Nacional (8°)
- Liga Depoertiva Universitaria de Quito (10°)
- Fluminense (11°)
- Independiente del Valle (16°)
Bombo 2
Bombo 3
Bombo 4
Los otros uruguayos clasificados que empiezan en fases anteriores
Juventud de Las Piedras y Liverpool comenzarán en las fase 1 y 2, respectivamente.
Así quedó conformado el fixture:
Fase 1
- E1: Representante de Bolivia (local en la ida) vs Deportivo Táchira (Venezuela)
- E2: Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs Universidad Católica (Ecuador)
- E3: 2 de Mayo (Paraguay) vs Alianza Lima (Perú)
Fase 2
Fase 3
Los ocho clubes clasificados en la fase 2 disputarán la fase 3 del torneo de la siguiente forma: los ganadores de la fase 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: