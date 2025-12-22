Los bombos de la Copa Libertadores 2026: así quedaron Nacional y Peñarol en los mismos

El trofeo de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a 46 de los 47 lugares de los futuros clasificados y ya comienza a sentirse lo que deparará el máximo torneo continental de clubes para el año que viene con Nacional y Peñarol como cabezas de serie.

Como informó Referí, las fases preliminares fueron sorteadas el jueves de la semana, allí se conocieron los rivales de Juventud de Las Piedras y Liverpool, y este domingo quedaron definidos los 28 equipos que ingresarán directamente a la etapa de grupos .

Con ese escenario, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya armó los bombos para el sorteo principal , con los dos grandes del fútbol uruguayo como cabezas de serie.

Nacional y Peñarol integrarán el bombo 1 como cabezas de serie.

Debido al ranking de Conmebol, los dos grandes uruguayos serán acompañados en el mismo por Boca Juniors, Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Así quedaron conformados los distintos bombos para el sorteo de la fase de grupos:

Bombo 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol)

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1°)

Boca (4°)

Peñarol (5°)

Nacional (8°)

Liga Depoertiva Universitaria de Quito (10°)

Fluminense (11°)

Independiente del Valle (16°)

Bombo 2

Libertad (17°)

Estudiantes (18°)

Cerro Porteño (20°)

Lanús (21°)

Corinthians (22°)

Bolívar (23°)

Cruzeiro (29°)

Universitario (32°)

Bombo 3

Junior (34°)

Universidad Católica de Chile (35°)

Rosario Central (48°)

Independiente Santa Fe (53°)

Always Ready (64°)

Coquimbo (82°)

Deportivo La Guaira (114°)

Cusco (142°)

Bombo 4

Universidad Central de Venezuela (179°)

Platense (223°)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

G1 (ganador fase 3)

G2 (ganador fase 3)

G3 (ganador fase 3)

G4 (ganador fase 3)

Los otros uruguayos clasificados que empiezan en fases anteriores

Juventud de Las Piedras y Liverpool comenzarán en las fase 1 y 2, respectivamente.

Así quedó conformado el fixture:

Fase 1

E1: Representante de Bolivia (local en la ida) vs Deportivo Táchira (Venezuela)

E2: Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs Universidad Católica (Ecuador)

vs Universidad Católica (Ecuador) E3: 2 de Mayo (Paraguay) vs Alianza Lima (Perú)

Fase 2

C1: E2 (Juventud/U Católica) vs Guaraní de Paraguay

vs Guaraní de Paraguay C2: E1 (Rep. de Bolivia/Táchira) vs Deportes Tolima (Colombia)

C3: E3 (2 de Mayo/Alianza Lima) vs Sporting Cristal (Perú)

C4: Representante de Ecuador vs Argentinos Juniors (Argentina)

C5: Representante de Bolivia vs Botafogo (Brasil)

C6: Carabobo (Venezuela) vs Huachipato (Chile)

C7: O’Higgins (Chile) vs Bahia (Brasil)

C8: Liverpool (Uruguay) vs Independiente Medellín (Colombia)

Fase 3

Los ocho clubes clasificados en la fase 2 disputarán la fase 3 del torneo de la siguiente forma: los ganadores de la fase 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: