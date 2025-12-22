El rubro en el que Agustín Canobbio es el mejor jugador del mundo según el CIES

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol a América de Cali

El delantero uruguayo de Fluminense de Brasil, Agustín Canobbio , lideró el ranking de 2025 en un rubro muy importante según un estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) que tiene su sede en Suiza.

El exfutbolista de Peñarol, Fénix y de la selección uruguaya, entre otros, viene de perder en su último partido del año con su club, ante Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Brasil, encuentro que se decidió por penales y que el del triunfo lo anotó el uruguayo José Luis "Pumita" Rodríguez.

Igualmente, este domingo, Corinthians terminó con el sueño de Vasco Da Gama y lo derrotó de visitante en Maracaná, por lo que no solo logró el título, sino que embolsó US$ 14 millones y jugará la próxima edición de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el club carioca se debió conformar con la Copa Sudamericana 2026.

Por la posición en el Brasileirao, el Campeonato Brasileiro, Fluminense con Canobbio podrán jugar la Copa Libertadores.

El rubro en el que Canobbio fue invencible

El CIES publicó este lunes un listado de un rubro en el que Agustín Canobbio fue el mejor del mundo en 2025.

Se trata de la distancia recorrida en alta intensidad durante 90 minutos, teniendo en cuenta 47 campeonatos de los más importantes de Primera división.

Canobbio lideró dicho ranking con 1.375 metros y fue seguido por el marroquí Yassin Belkhdim con 1.359 metros.

El podio lo conformó el francés Ruben Aguilar de Lens con 1.353 metros.

Aquí está la lista de los 10 primeros en ese rubro, con Agustín Canobbio a la cabeza: