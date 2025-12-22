El campeón de Paris Saint-Germain que recibió la camiseta de Peñarol de parte del Cebolla Rodríguez

El exfutbolista uruguayo Cristian Rodríguez, más conocido como Cebolla Rodríguez , volvió al fútbol este domingo para jugar un partido de despedida de Mario Yepes, el colombiano que ganó la única Copa América lograda por su país en 2001 y con el que fueron compañeros.

Como informó Referí, el Cebolla jugó algunos minutos en el encuentro en el que René Higuita ensayó una vez más su famoso escorpión.

El exfutbolista de Peñarol y de la selección uruguaya, entre otros, formó parte del equipo Los Amigos del Capi , que fue dirigido por Francisco Maturana y Faustino Asprilla.

En esa oncena estuvieron René Higuita; Iván Córdoba, Mario Yepes, Paulo Da Silva, Cristian Rodríguez; Iván Hurtado, Fabián Vargas, Carlos Valderrama, Antonio Valencia, Javier Saviola y David Trezeguet.

El regalo del Cebolla a Yepes

Al término del partido, y ya en los vestuarios, el Cebolla Rodríguez le hizo un regalo a Mario Yepes.

Le entregó una camiseta de Peñarol con el número 7 y el nombre "Yepes" anotado en el dorsal, y también la número 7 de la selección uruguaya.

"Con el gran Mario Yepes, chef, capitán y amigo. Gracias por hacerme parte de un momento muy especial como tu partido de despedida", escribió el Cebolla Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Ambos coincidieron junto al uruguayo Carlos Bueno en Paris Saint-Germain, con el que conquistaron la Copa de Francia de 2006.

Las carrera de Yepes y del Cebolla se separaron y mientras el uruguayo hizo historia en Portugal con Benfica y Porto, el colombiano defendió, entre otros a Milan, tras haber llegado al club francés desde River Plate argentino, tras un paso por Nantes.