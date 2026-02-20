Dólar
El durísimo comentario de Javier Castrilli, el exárbitro argentino, sobre Vinícius Jr luego de ser víctima de insultos racistas

El Sheriff le pegó con todo al brillante delantero brasileño de Real Madrid, luego del episodio que sufrió ante Benfica por Champions League

20 de febrero 2026 - 13:19hs
Javier Castrilli y el exfutbolista Jorge Valdano Twitter

Real Madrid consiguió el pasado martes un triunfo relevante como visitante por 1-0 en Lisboa contra Benfica por la ida del Repechaje de la Champions League, pero la noticia que recorrió el mundo fue que se activó el protocolo, luego del gol de Vinícius Jr., debido a una denuncia de racismo de este contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni, de 20 años. Luego de la opinión de José Luis Chilavert, este viernes el que salió a hablar fue el exárbitro de la vecina orilla, Javier Castrilli.

Por su parte, Prestianni desmintió que esto haya ocurrido y Benfica lo apoyó en sus redes sociales.

Lo que dijo Javier Castrilli

Javier Castrilli fue uno de los mejores árbitros argentinos de los últimos tiempos y también muy polémico.

Su postura firme, llevó a que lo apodaran Sheriff, y los propios jugadores lo respetaban mucho dentro de la cancha.

Este viernes, Castrilli subió a sus redes un video de Vinícius Jr. en la jugada del golazo que le anotó con Real Madrid a Benfica con un duro comentario.

"Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana", comenzó escribiendo.

Y agregó luego en mayúsculas: "CRÉANLE A ESTE ENGENDRO DE LOS EXCESOS WOKE".

Aquí se puede ver su posteo:

