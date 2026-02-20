Progreso vs Nacional: día, hora, cancha y dónde ver el partido por la tercera fecha del Torneo Apertura

Luis Mejía Foto: Felipe Mereola/FocoUy

Progreso vs Nacional se enfrentan este fin de semana por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Los tricolores suman cuatro unidades en las dos primeras etapas, con empate ante Racing el pasado sábado, mientras que los gauchos aún no han logrado puntos.

¿Cuándo juegan Progreso vs Nacional? El partido se jugará este sábado 21 de febrero a la hora 20:30.

¿Dónde juegan Progreso vs Nacional? El encuentro será en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno, escenario elegido por los de La Teja para recibir a los albos.

¿Dónde ver Progreso vs Nacional? El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+.