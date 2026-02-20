Dólar
Progreso vs Nacional: día, hora, cancha y dónde ver el partido por la tercera fecha del Torneo Apertura

Gauchos y tricolores se enfrentan por la tercera fecha; mirá día, hora, cancha y dónde ver el partido

20 de febrero 2026 - 14:59hs
Luis Mejía&nbsp;

Luis Mejía 

Foto: Felipe Mereola/FocoUy

Progreso vs Nacional se enfrentan este fin de semana por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Los tricolores suman cuatro unidades en las dos primeras etapas, con empate ante Racing el pasado sábado, mientras que los gauchos aún no han logrado puntos.

¿Cuándo juegan Progreso vs Nacional?

El partido se jugará este sábado 21 de febrero a la hora 20:30.

¿Dónde ver Progreso vs Nacional?

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+.

Temas:

Progreso

