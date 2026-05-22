Álvaro Danza presenta denuncia penal contra Leonardo Cipriani por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de ASSE

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , concurrirá este viernes a la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia penal contra el exdirector del organismo Leonardo Cipriani por presuntas irregularidades detectadas durante su administración al frente del prestador de salud estatal.

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La presentación ocurre en medio del debate político sobre la gestión del prestador público de salud y luego de que la Cámara de Diputados aprobara avanzar en distintas investigaciones parlamentarias vinculadas a ASSE.

Durante una sesión extraordinaria realizada el pasado 21 de mayo, tanto legisladores de la Coalición Republicana como del Frente Amplio impulsaron iniciativas para analizar actuaciones dentro del organismo.

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En el caso de la oposición, se propuso investigar las administraciones desde 2015 a la fecha, incluyendo las presidencias de Susana Muñiz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani y la actual conducción encabezada por Danza.

El diputado nacionalista Federico Casaretto sostuvo que la Coalición decidió acompañar la creación de una comisión investigadora porque siempre manifestó estar dispuesta a “investigar absolutamente todo lo que haya que investigar”.

Además, señaló que referentes del Frente Amplio ya habían advertido antes de asumir el gobierno de Yamandú Orsi que existían aspectos de la gestión de ASSE que merecían ser revisados.

Por su parte, el oficialismo promovió otra comisión investigadora centrada específicamente en presuntas irregularidades ocurridas entre 2020 y 2024 durante la administración de la Coalición Republicana.

Según explicó el diputado frenteamplista Federico Preve, la iniciativa surgió a partir de auditorías y pedidos de acceso a la información pública relacionados con compras realizadas al sector privado.

La denuncia penal que presentará Danza se da luego de que la actual conducción de ASSE detectara posibles irregularidades cometidas por integrantes del directorio anterior.