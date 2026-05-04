Sin acuerdo entre oposición y oficialismo: Frente Amplio propuso su propia investigadora sobre ASSE

Con la oposición y el oficialismo enfrentados respecto a qué investigar sobre la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), la comisión preinvestigadora que la oposición integró en mayoría con el objetivo de indagar sobre la gestión del prestador estatal desde 2015 a la fecha recomendará al pleno de la cámara conformar una investigadora.

Sin embargo, el Frente Amplio (FA) hizo lo suyo y presentó una denuncia para instalar una preinvestigadora , pero con el foco puesto entre 2020 y 2024.

Esta última está integrada por una mayoría frenteamplista, por lo que es de esperar que recomiende, por su parte, instalar una investigadora sobre la gestión de ASSE que comprenda la gestión pasada, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, sin abarcar períodos frenteamplistas.

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"La denuncia que se presentó —por parte del diputado Federico Casaretto— está fundada y es lo suficientemente amplia como para poder comparar y contrastar gestiones en los distintos períodos de gobierno ", destacó en rueda de prensa el legislador blanco, Pablo Abdala, integrante de la comisión.

Tras esto, el político de la oposición expresó su "sorpresa" ante la decisión del FA de no acompañar la conformación de la investigadora. "Creo que aquí hay una actitud de vanidad política, de cierta soberbia en el sentido de que la comisión que vaya a salir tiene que ser la que yo proponga, que sería infantil y absurdo, o en el fondo lo que no se quiere es investigar", cuestionó.

El diputado frenteamplista Luis Gallo, por su parte, explicó que la negativa del partido a votar a favor de la conformación de la investigadora de la oposición fue por entender que el periodo de investigación era "muy largo".

En cuanto a la decisión del FA de solicitar una nueva investigadora por ASSE para denunciar "hechos concretos en la administración Cipriani", mencionó que lo que pretenden es "unificar" esta comisión y la de la oposición una vez sean aprobadas en la cámara baja.

"Van a haber dos comisiones investigadoras y ahí será el momento de sentarnos a unificar las dos y ver cuáles son los temas que nos importan investigar al Frente Amplio como a la oposición", dijo.

"Yo creo que lo que deberíamos hacer es ir a una comparación de gestiones, comparar la gestión del periodo anterior, 2015-2020, con respecto a la administración pasa, y me parece que por ese lado podemos transitar, comparar gestiones, pero no cosas aisladas", agregó.

En cuanto a esto y en representación del partido del oficialismo, Gallo expresó su negativa a que se trate nuevamente el tema Danza, cuando ya hubo "dos interpelaciones", y que se indague sobre la gestión del doctor Briozzo cuando ya hubo "auditorías" y "consecuencias".

"Por lo que tenemos entendido van a votar, ya sea Cabildo Abierto e Identidad Soberana, las dos comisiones investigadoras, por lo tanto los votos ya están asegurados", cerró.

Finalizada la preinvestigadora y una vez los integrantes hablaron con los medios, el FA llamó a una conferencia de prensa donde anunció oficialmente la conformación de una comisión investigadora sobre ASSE ante las "irregularidades" del período 2020-2024.

"Realmente creemos que hay evidencia suficiente para investigar actos de corrupción en lo que son las compras desde ASSE al sector privado, en particular ITHG, Proveedores Marítimos, Círculo Católico, y Casmu", aseguró el miembro denunciante, Federico Preve.

Además, señaló la existencia de elementos de "abuso de poder" dentro de la gestión del prestador de salud, así como "incumplimiento de la normativa" y beneficio a "privados y particulares".

"Nosotros queremos profundizar sobre toda la información que tenemos con muchas irregularidades constatadas para ver si hay responsabilidades políticas en las autoridades", explicó el diputado.

Esto tiene lugar tras que el directorio de ASSE resolviera días atrás denunciar penalmente al anterior presidente Leonardo Cipriani así como a los cuatro integrantes del directorio (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra) y al exgerente general, Eduardo Henderson, tras que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.

Luego del anuncio de la posible nueva investigadora, el diputado de la oposición, Federico Casarreto, publicó un descargo en redes sociales donde expresó sentirse "perplejo".

"El Frente Amplio que viene amenazando desde hace meses con querer investigar la gestión Cipriani en ASSE, acaba de votar en contra de la conformación de una comisión investigadora que incluía esa gestión, la gestión Danza y algunos hechos que no se investigaron entre el 2015 y el 2020", comenzó escribiendo en X.

Después, recordó que ellos "mismos" solicitaron que se investigue su "propia gestión", ya que no tienen "nada que esconder" y catalogó como "poco serio" el hecho de que el FA anunciara que quiere instalar otra investigadora donde no se incluyan "sus gestiones".

"¿Qué tiene para ocultar el Frente Amplio de su gestión? ¿Por qué no quieren investigar?", se preguntó. Además, recordó que en la investigadora del 2015 al 2020, el partido de izquierda tampoco "quería investigar".

"Y gracias a que se investigó, rodaron las cabezas de los directores de una de las peores gestiones de ASSE que se recuerden. Nosotros queremos investigar todo lo que haya que investigar", cerró.