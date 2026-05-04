Acuerdo con la Unión Europea: partió de Uruguay el primer embarque de pescado con arancel cero rumbo a Lituania

El primer embarque de pescado con arancel cero partió de Uruguay rumbo a Lituania , en el marco de la puesta en marcha desde el pasado 1° de mayo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) anunció la partida de este buque y calificó de " histo histórico " el embarque a cargo de la empresa CIUPSA , que supuso el primero de la industria con preferencias arancelarias para ingresar a la Unión Europea.

En el embarque viajaron 28 toneladas de merluza HGT (descabezada y sin cola) rumbo a Lituania en el buque Xiamen Express (de bandera de Singapur), de la naviera Hapag-Lloyd.

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HITO HISTÓRICO PARA LA PESCA URUGUAYA: PARTE EL PRIMER EMBARQUE HACIA EUROPA CON ARANCEL CERO BAJO EL ACUERDO UE-MERCOSUR. Tenemos el agrado de informar un acontecimiento fundamental para la reactivación de nuestra industria: en el día de hoy, la empresa CIUPSA ha concretado… pic.twitter.com/wD02uovwmA

"Representa un aprovechamiento de materia prima significativamente superior y con más mano de obra nacional", explicó la cámara en relación al tipo de corte de pescado exportado.

La CIPU destacó, además, que la Unión Europea es el "mayor importador de pescado del mundo" y que este tipo de embarques contaban con un arancel de 15% para el ingreso.

"Esta mejora arancelaria es una de las llaves que permitirá a Uruguay competir de igual a igual en uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo, una vez que se avance con los cambios estructurales que venimos proponiendo al Estado desde hace años", estimaron.