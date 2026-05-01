Lubetkin dijo que acuerdo entre Mercosur y Unión Europea generará "aumento del PBI" y "reducción de la pobreza"

El canciller de la República, Mario Lubetkin , dijo que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que empezó a regir este viernes 1° de mayo , generará a lo largo de los años "aumento del PBI, reducción de la desocupación y reducción de la pobreza ".

En términos concretos, el acuerdo implica una reducción progresiva de aranceles y barreras comerciales . A nivel macro, el tratado establece que la Unión Europea suprimirá los aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur , mientras que el bloque sudamericano eliminará gravámenes para el 91% de los productos importados desde Europa.

El canciller estuvo junto al presidente Yamandú Orsi este viernes en una reunión virtual que mantuvo el primer mandatario con presidentes y cancilleres de los países del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen .

"La historia nos ha colocado en otro día histórico, como que junto al Día de los Trabajadores, hoy un 1º de mayo inicia una nueva fase de nuestra historia, de la historia de los cuatro países del Mercosur y de los 27 que integran la Unión Europea", dijo Lubetkin más tarde en conferencia de prensa.

El acuerdo, que fue negociado por más de 26 años, implica un mercado de 700 millones de personas y de cerca del 30% del PBI mundial.

"De inmediato algunos de nuestros productos ingresaran al mercado europeo con arancel cero, me refiero no solamente a la cuota Hilton de carnes, también a pesca, menudencia, bovinos, grasas, manzanas frescas, cereza, legumbres, fruta secas, pasa de uva, derivados del cuero, cerveza, madera, harina de soja, lana y fertilizantes, entre otros", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, "otros productos podrán ingresar con beneficios parciales, como el arroz, el maíz, al sorgo, a la miel". Mientras que "de Europa ingresaran de forma inmediata productos automotrices, maquinarias, frutas frescas de contra estación, productos químicos y farmacéuticos, entre otros", añadió el jerarca.

"La forma con la que iniciamos hoy no era lo previsto originalmente. Parte sobre la ratificación de ese acuerdo por parte de cuatro gobiernos y la activación por parte de la UE de una cláusula provisoria que activará el acuerdo de inmediato mientras se termina de procesar en el ámbito parlamentario y jurídico en Europa la ratificación", sentenció.