Blancos interrogarán al canciller Lubetkin porque temen que donación de Uruguay a Cuba sea vendida

Son conocidas las diferencias extremas que separan a la visión que tiene la mayoría del Frente Amplio sobre el gobierno de Cuba y la que proyectan desde la Coalición Republicana. El régimen de los Castro ahora liderado por Miguel Díaz Canel es visto, por unos, como un gobierno —con sus particularidades— acosado por Estados Unidos, y, por otros, como una evidente dictadura.

Ahora, desde el Partido Nacional expresan su preocupación por el envío a Cuba por parte del gobierno de Yamandú Orsi de 20 toneladas de leche en polvo para paliar la emergencia alimentaria en la isla del Caribe.

El temor de la oposición es que este insumo humanitario no llegue de forma gratuita a las familias necesitadas, sino que sea desviado hacia el mercado negro o comercializado por el régimen en tiendas que operan exclusivamente en dólares.

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Mario Lubetkin Foto: Gastón Britos / FocoUy

Por eso, cuando el próximo 6 de mayo el canciller Mario Lubetkin sea convocado a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para informar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el legislador blanco Juan Martín Rodríguez le pedirá detalles sobre la carga enviada a Cuba.

"Me parece que ante los antecedentes de anteriores donaciones, se le debe hacer un seguimiento a ese alimento para conocer qué uso se le da", señaló el diputado a El Observador. Rodríguez le preguntará si ya hubo otras donaciones con ese destino y si se tiene conocimiento de una reciente investigación de la cadena TV Azteca, que documentó cómo productos donados por el gobierno de México —específicamente el denominado "Frijol del Bienestar"— terminaron en los estantes de tiendas que venden en dólares.

La leche en polvo uruguaya será transportada en un buque gestionado por el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Juan Martín Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

Durante la cumbre “En defensa de la democracia” realizada en Barcelona la semana pasada con la presencia de Orsi y jefes de Estado de España, México, Irlanda y Barbados, entre otros, el tema estuvo encima de la mesa.

Allí, Sheinbaum explicó que está pendiente el envío de otro buque con ayuda humanitaria a Cuba, el que serán trasladadas las 20 toneladas de leche en polvo aportadas por el Estado uruguayo. La presidenta informó que aún deben completar el embarque para alcanzar una determinada cantidad de toneladas y explicó que una vez que zarpe de México tardará unos cuatro días en llegar a la isla.

En la oportunidad hubo una una declaración conjunta de México, España y Brasil en la que expresaron su “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria” en Cuba, pidieron “que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación” y se comprometieron “a incrementar de manera coordinada” su “respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

El brasileño Lula, por su lado, llamó a “parar este bloqueo (de Estados Unidos) y dejar que los cubanos sigan con sus vidas". México ha liderado a través de su Armada cuatro envíos de ayuda humanitaria que totalizan 3.125 toneladas de alimentos, leche en polvo e insumos de primera necesidad.

Cuba atraviesa una muy compleja situación desde que dejó de recibir envíos de petróleo de parte de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

La isla sufre, además de escases alimenticia, deterioro de su infraestructura energética y de falta de combustible que provoca apagones diarios.

“Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices. ¿Cuál es el problema? Tenemos también problemas de transportación y de llevarlo para allí. Nos han contactado agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en los temas alimentarias. Estamos hablando con ellos. Ojalá podamos dar una mano", había dicho el canciller Lubetkin antes de que se concretara el envío de las 20 toneladas de leche en polvo.