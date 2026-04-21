Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras la victoria de Real Madrid 2-1 ante Deportivo Alavés por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a jugar un nuevo partido este martes cuando Real Madrid venció con lo justo 2-1 a Deportivo Alavés por una nueva fecha de LaLiga de España y se mantiene segundo a 6 puntos del líder Barcelona, que tiene un encuentro de menos.

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Los merengues fueron superiores, aunque sobre el final recibieron un gol que puso un poco más de emotividad al encuentro.

Los hinchas de Real Madrid están muy molestos con el desempeño del equipo y silbaron a Vinícius Jr., quien anotó un golazo para el segundo luego de una asistencia de Valverde, y también hubo silbidos hacia el equipo al término del compromiso.

El volante y capitán madridista, dio un gran susto a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuando a los 23 minutos chocó fuertemente con su rodilla derecha ante el arquero rival, Antonio Sivera.

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Finalmente y luego de varios gestos de dolor, se levantó del piso tras algunos minutos y luego de ser atendido por el cuerpo médico de Real Madrid.

Las críticas a Federico Valverde

Luego del triunfo por 2-1 de Real Madrid ante Deportivo Alavés de este martes, los medios españoles se expresaron.

Federico Valverde tuvo buenas críticas por parte de los mismos.

El diario deportivo Marca escribió sobre el uruguayo: "Valverde: Lo juega todo, sencillamente porque no hay nadie como él. Muy adelantado, casi en la posición de extremo por banda derecha. Se llevó un golpe de Sivera por intentar un remate, en posición de 9. Nota al descanso: 7".

Y añadió: "Más contenido en el segundo periodo, en el que no acabó de sentirse tan cómodo como antes de la pausa. En realidad, como todo el equipo, que cayó de forma escandalosa en los últimos 20 minutos. Nota final: 7".

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino.

"Valverde: El uruguayo sigue siendo insustituible en el centro del campo del Madrid. Corre por todos, se desgasta, tapa agujeros, sube, baja, ayuda en defensa... Algunos compañeros suyos deberían fijarse en su actitud".