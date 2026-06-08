Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

El técnico de Peñarol , Diego Aguirre, se reunió en la mañana de este lunes con el presidente Ignacio Ruglio en Los Aromos, previo a que ambos llegaran sobre el mediodía al Palacio Cr. Gastón Guelfi para que el entrenador se reúna como estaba establecido con todo el consejo directivo que lo escuchará, y luego se definirá su continuidad al frente de Peñarol, al menos hasta fin de año, según informó una fuente del club a Referí.

Luego de lo que fue un muy mal primer semestre en el que los carboneros quedaron fuera de toda competencia internacional, este domingo le ganaron con ausencias y con lo justo, 1-0 a Cerro por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, recuperando diferencias en los primeros lugares de la Tabla Anual y manteniendo el primer lugar en su grupo del mismo.

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Reunión entre Diego Aguirre e Ignacio Ruglio

Este lunes por la mañana bien temprano, Diego Aguirre se reunió con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en Los Aromos.

Según pudo saber Referí, entre el técnico y el mandamás, ya comenzaron a delinear lo que será el segundo semestre e incluso ya hay algunos nombres de futbolistas para lo que será el próximo mercado de pases.

Ya tras el encuentro ante Cerro de este domingo y a la salida del Estadio Luis Tróccoli, Aguirre había hablado sobre lo que será la charla de este lunes con los dirigentes.

Consultado sobre qué sintió al ser llamado por el consejo directivo para charlar sobre sus ganas de seguir al frente de Peñarol, Aguirre respondió: "Las charlas con ellos son muy buenas siempre, tenemos una muy linda relación, de años y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero cuando nos juntamos siempre se genera buen diálogo y creo que va a sumar".

Diego Aguirre continuará al menos seis meses más en los carboneros, e incluso ya le comunicó a sus compañeros de cuerpo técnico la intención de querer seguir, previo a la reunión con el consejo directivo de este lunes.