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Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

El entrenador carbonero ya habló previamente con sus compañeros de cuerpo técnico para comentarles que pretende seguir en su cargo

8 de junio de 2026 13:07 hs
Diego Aguirre e Ignacio Ruglio el día de la presentación de la vuelta del DT

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio el día de la presentación de la vuelta del DT

Oficial CAP

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, se reunió en la mañana de este lunes con el presidente Ignacio Ruglio en Los Aromos, previo a que ambos llegaran sobre el mediodía al Palacio Cr. Gastón Guelfi para que el entrenador se reúna como estaba establecido con todo el consejo directivo que lo escuchará, y luego se definirá su continuidad al frente de Peñarol, al menos hasta fin de año, según informó una fuente del club a Referí.

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Reunión entre Diego Aguirre e Ignacio Ruglio

Este lunes por la mañana bien temprano, Diego Aguirre se reunió con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en Los Aromos.

Según pudo saber Referí, entre el técnico y el mandamás, ya comenzaron a delinear lo que será el segundo semestre e incluso ya hay algunos nombres de futbolistas para lo que será el próximo mercado de pases.

Ya tras el encuentro ante Cerro de este domingo y a la salida del Estadio Luis Tróccoli, Aguirre había hablado sobre lo que será la charla de este lunes con los dirigentes.

Consultado sobre qué sintió al ser llamado por el consejo directivo para charlar sobre sus ganas de seguir al frente de Peñarol, Aguirre respondió: "Las charlas con ellos son muy buenas siempre, tenemos una muy linda relación, de años y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero cuando nos juntamos siempre se genera buen diálogo y creo que va a sumar".

Diego Aguirre continuará al menos seis meses más en los carboneros, e incluso ya le comunicó a sus compañeros de cuerpo técnico la intención de querer seguir, previo a la reunión con el consejo directivo de este lunes.

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