Polémica en el Mundial 2026: el diseño urbano deja atrás la tradicional camiseta de Uruguay en el nuevo ranking de estilo para The New York Times

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 no solo se vive en los campos de entrenamiento y en las pizarras tácticas de los directores técnicos, sino también en las pasarelas del diseño deportivo internacional. En las últimas horas, un análisis exhaustivo publicado por el prestigioso sitio estadounidense The Athletic del New York Times encendió el debate global al calificar los uniformes de las 48 selecciones participantes y la camiseta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa no está bien considerada.

A diferencia de lo que fue hace dos meses el ranking que realizó ESPN en Estados Unidos, en el que la casaca de alternativa de Uruguay fue elegida la mejor entre 79 que se tuvieron en cuenta, y la celeste ocupó el lugar 30, ahora con este nuevo ranking de otro medio, fue elegida en el puesto 35 de las 48 participantes.

La evaluación, que tomó en cuenta aspectos fundamentales como la innovación en el diseño, el respeto por las tradiciones históricas y el impacto comercial dentro de la cultura de la indumentaria urbana (streetwear), dejó sensaciones encontradas en el continente sudamericano, especialmente para el pueblo uruguayo.

Mientras que la selección de Brasil celebra un regreso triunfal a sus raíces estéticas al quedarse con el segundo lugar general gracias a un vibrante tono amarillo que emula la mística de sus grandes gestas, la realidad para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es drásticamente diferente.

Malas noticias para Brasil: pierde a su lateral derecho para el Mundial 2026 tras lesión en el último amistoso

Ronald Araújo sufrió una lesión muscular y viajó a España para ser tratado, pero su presencia en el Mundial 2026 no corre riesgo

La emblemática camiseta celeste, cargada de una de las historias más ricas y laureadas del fútbol mundial, no logró cautivar la mirada de los especialistas norteamericanos, quedando relegada a una sorpresiva y discreta trigésimo quinta (35ª) posición.

Para muchos hinchas y analistas del entorno local, este veredicto resulta difícil de asimilar. La indumentaria uruguaya, caracterizada históricamente por su sobriedad, elegancia y el peso simbólico de sus cuatro estrellas sobre el escudo, parece haber pagado un precio muy alto ante las exigencias modernas del mercado.

ghana La camiseta de Ghana ocupó el primer lugar de las mejores del Mundial 2026 para The Athletic, del New York Times

Según los parámetros aplicados en este ranking, los diseños que lograron escalar a los primeros puestos -como la llamativa ganadora de Ghana inspirada en los tradicionales tejidos kente- apostaron fuertemente por texturas disruptivas y un fuerte arraigo cultural adaptado a la moda callejera contemporánea.

En este sentido, la propuesta de la celeste fue percibida como excesivamente conservadora o desprovista del impacto visual necesario para destacar en un ecosistema saturado de propuestas innovadoras de las grandes marcas mundiales.

A pesar de verse superado por rivales de la región como Colombia o Argentina, el combinado uruguayo sabe perfectamente que la verdadera estética y el orgullo nacional se validan sobre el terreno de juego.

La historia demuestra que la mística de la camiseta celeste no se mide por encuestas de diseño ni por las tendencias, sino por el sudor, la garra y la gloria deportiva que sus futbolistas defienden cada vez que corre la pelota.

Este llamado "desaire" estético bien podría convertirse en un combustible anímico extra para un plantel que buscará demostrar que el verdadero valor de su indumentaria radica en la historia dorada que lleva estampada en el pecho.

Ranking del 1 al 48

1) Ghana

2) Brasil

3) Inglaterra

4) Alemania

5) Marruecos

6) Arabia Saudita

7) España

8) Australia

9) Bélgica

10) Cabo Verde

11) Colombia

12) Escocia

13) Argentina

14) Costa de Marfil

15) Francia

16) Japón

17) México

18) Panamá

19) Sudáfrica

20) Suecia

21) Portugal

22) Paraguay

23) RD del Congo

24) Túnez

25) Irak

26) Estados Unidos

27) Noruega

28) Jordania

29) Irán

30) Curazao

31) Bosnia y Herzegovina

32) Senegal

33) Austria

34) Uzbekistán

35) Uruguay

36) Turquía

37) Suiza

38) Corea del Sur

39) Catar

40) Nueva Zelanda

41) Argelia

42) Países Bajos

43) Haití

44) Egipto

45) Ecuador

46) República Checa

47) Canadá

48) Croacia