Polémica en el Mundial 2026: el diseño urbano deja atrás la tradicional camiseta de Uruguay en el nuevo ranking de estilo para The New York Times

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 no solo se vive en los campos de entrenamiento y en las pizarras tácticas de los directores técnicos, sino también en las pasarelas del diseño deportivo internacional. En las últimas horas, un análisis exhaustivo publicado por el prestigioso sitio estadounidense The Athletic del New York Times encendió el debate global al calificar los uniformes de las 48 selecciones participantes y la camiseta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa no está bien considerada.
A diferencia de lo que fue hace dos meses el ranking que realizó ESPN en Estados Unidos, en el que la casaca de alternativa de Uruguay fue elegida la mejor entre 79 que se tuvieron en cuenta, y la celeste ocupó el lugar 30, ahora con este nuevo ranking de otro medio, fue elegida en el puesto 35 de las 48 participantes.
La evaluación, que tomó en cuenta aspectos fundamentales como la innovación en el diseño, el respeto por las tradiciones históricas y el impacto comercial dentro de la cultura de la indumentaria urbana (streetwear), dejó sensaciones encontradas en el continente sudamericano, especialmente para el pueblo uruguayo.
Las mejores y las peores en el ranking completo
Mientras que la selección de Brasil celebra un regreso triunfal a sus raíces estéticas al quedarse con el segundo lugar general gracias a un vibrante tono amarillo que emula la mística de sus grandes gestas, la realidad para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es drásticamente diferente.
La emblemática camiseta celeste, cargada de una de las historias más ricas y laureadas del fútbol mundial, no logró cautivar la mirada de los especialistas norteamericanos, quedando relegada a una sorpresiva y discreta trigésimo quinta (35ª) posición.
Para muchos hinchas y analistas del entorno local, este veredicto resulta difícil de asimilar. La indumentaria uruguaya, caracterizada históricamente por su sobriedad, elegancia y el peso simbólico de sus cuatro estrellas sobre el escudo, parece haber pagado un precio muy alto ante las exigencias modernas del mercado.
ghana
La camiseta de Ghana ocupó el primer lugar de las mejores del Mundial 2026 para The Athletic, del New York Times
Según los parámetros aplicados en este ranking, los diseños que lograron escalar a los primeros puestos -como la llamativa ganadora de Ghana inspirada en los tradicionales tejidos kente- apostaron fuertemente por texturas disruptivas y un fuerte arraigo cultural adaptado a la moda callejera contemporánea.
En este sentido, la propuesta de la celeste fue percibida como excesivamente conservadora o desprovista del impacto visual necesario para destacar en un ecosistema saturado de propuestas innovadoras de las grandes marcas mundiales.
A pesar de verse superado por rivales de la región como Colombia o Argentina, el combinado uruguayo sabe perfectamente que la verdadera estética y el orgullo nacional se validan sobre el terreno de juego.
La historia demuestra que la mística de la camiseta celeste no se mide por encuestas de diseño ni por las tendencias, sino por el sudor, la garra y la gloria deportiva que sus futbolistas defienden cada vez que corre la pelota.
Este llamado "desaire" estético bien podría convertirse en un combustible anímico extra para un plantel que buscará demostrar que el verdadero valor de su indumentaria radica en la historia dorada que lleva estampada en el pecho.
Ranking del 1 al 48
1) Ghana
2) Brasil
3) Inglaterra
4) Alemania
5) Marruecos
6) Arabia Saudita
7) España
8) Australia
9) Bélgica
10) Cabo Verde
11) Colombia
12) Escocia
13) Argentina
14) Costa de Marfil
15) Francia
16) Japón
17) México
18) Panamá
19) Sudáfrica
20) Suecia
21) Portugal
22) Paraguay
23) RD del Congo
24) Túnez
25) Irak
26) Estados Unidos
27) Noruega
28) Jordania
29) Irán
30) Curazao
31) Bosnia y Herzegovina
32) Senegal
33) Austria
34) Uzbekistán
35) Uruguay
36) Turquía
37) Suiza
38) Corea del Sur
39) Catar
40) Nueva Zelanda
41) Argelia
42) Países Bajos
43) Haití
44) Egipto
45) Ecuador
46) República Checa
47) Canadá
48) Croacia