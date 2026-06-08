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Malas noticias para Brasil: pierde a su lateral derecho para el Mundial 2026 tras lesión en el último amistoso

Wesley se lesionó en el primer tiempo del partido ante Egipto y fue quitado de la lista;: en su lugar va Ederson, de Atalanta

8 de junio de 2026 11:45 hs
Wesley en el último amistoso de la seleccion brasileña ante Egipto

Wesley en el último amistoso de la seleccion brasileña ante Egipto

AFP
Wesley fue sustituido por Ederson en la seleccion brasileña&nbsp;

Wesley fue sustituido por Ederson en la seleccion brasileña 

AFP

La selección brasileña de fútbol confirmó la baja del lateral Wesley por lesión, obligando a una modificación en su nómina para el Mundial 2026. En su lugar, el entrenador Carlo Ancelotti convocó de urgencia al centrocampista Éderson, futbolista de la Atalanta italiana, que se unirá a la concentración en las próximas horas.

Lesión de Wesley: Detalles y Confirmación

Wesley, lateral derecho del Flamengo, sufrió una lesión muscular en el partido ante Egipto, el sábado en Cleveland, según el parte médico oficial divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Los exámenes realizados confirmaron un desgarro que lo marginará de la cita mundialista.

Embed - CBF • Seleção Brasileira de Futebol on Instagram: "A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos."
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Éderson: Un mediocampista con presente brillante en Italia

La elección de Éderson representa un cambio de perfil en la convocatoria. El jugador de 24 años, pieza clave en Atalanta, se desempeña como mediocampista central, aportando equilibrio y llegada al área rival. Tiene dos partidos en la selección absoluta de Brasil. Éderson completó una destacada temporada con el club de Bérgamo, disputando 30 partidos , con dos goles y una asistencia

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Wesley, seleccion brasileña Ederson
Wesley fue sustituido por Ederson en la seleccion brasileña

Wesley fue sustituido por Ederson en la seleccion brasileña

Impacto en la estrategia de Ancelotti

La salida de Wesley, un defensor lateral, y la incorporación de Éderson, un mediocampista, sugiere una posible reconfiguración táctica por parte de “Carletto” Ancelotti. La versatilidad de algunos defensores ya convocados, como Danilo o Yan Couto, podría compensar la ausencia en la banda derecha, mientras que la llegada de Éderson refuerza el mediocampo con

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