La puerta de exportación del "oro blanco" más grande del mundo está en Sudamérica

Chile dio un nuevo paso para consolidar su liderazgo en la industria del litio con la inauguración del mayor hub logístico de exportación del "oro blanco" más grande del mundo.

El complejo, ubicado en el puerto de Mejillones , en la Región de Antofagasta , fue desarrollado por Puerto Angamos junto con Novandino Litio para fortalecer la cadena de suministro de uno de los recursos más demandados por la industria de las baterías y la electromovilidad.

La infraestructura permitirá almacenar, consolidar y despachar carbonato y sulfato de litio provenientes del Salar de Atacama hacia distintos mercados internacionales, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda global de minerales críticos para la transición energética.

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El nuevo hub cuenta con más de 21.000 metros cuadrados de infraestructura logística, distribuidos en 13.000 metros cuadrados de bodegas cerradas y otros 8000 metros cuadrados de áreas exteriores destinadas al acopio y manejo del mineral. Además, dispone de ocho bodegas operativas que reciben la producción de Novandino Litio antes de su embarque hacia los principales mercados consumidores.

El proyecto comenzó en 2022 con una operación piloto de apenas 2000 metros cuadrados. La expansión respondió al aumento sostenido de la demanda internacional de litio y a la necesidad de contar con una plataforma logística especializada para este tipo de carga.

El gerente general de Novandino Litio, Carlos Díaz, afirmó que "la creciente demanda de litio en el mundo requería de un centro logístico acorde a las necesidades del futuro". El ejecutivo agregó que el desarrollo conjunto con Puerto Angamos también permite optimizar recursos y reducir emisiones durante las operaciones.

La ubicación de Mejillones refuerza el papel del norte de Chile como uno de los principales polos de exportación de minerales estratégicos. Desde este puerto saldrá un volumen cada vez mayor de litio destinado a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otros desarrollos tecnológicos.

El gerente general de Puerto Angamos, Carlos Kulenkampff, sostuvo que el proyecto demuestra la capacidad del terminal para ofrecer soluciones logísticas especializadas.

El complejo también incorpora medidas de sustentabilidad, como el uso de electricidad proveniente de fuentes renovables y grúas horquilla equipadas con baterías de litio para las tareas de carga y descarga. Estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella ambiental de las actividades portuarias.