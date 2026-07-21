¿Por qué Brasil cava una enorme piscina para garantizar su seguridad?

Brasil avanza con la construcción de una gigantesca piscina de agua dentro del complejo del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB) , un proyecto que se desarrolla en Iperó , en el estado de San Pablo .

Aunque su tamaño puede llamar la atención, la estructura no está destinada al uso recreativo: se trata del corazón de un reactor nuclear de investigación que permitirá producir radioisótopos para medicina, realizar ensayos de materiales y desarrollar investigaciones científicas.

El RMB será una estructura de tipo piscina abierta con una potencia térmica de hasta 30 megavatios. El agua actuará como refrigerante del núcleo y como blindaje natural contra la radiación, además de permitir el acceso seguro a los elementos combustibles y a los experimentos científicos.

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La instalación contará con 23 elementos combustibles y será capaz de generar un intenso flujo de neutrones, indispensable para múltiples aplicaciones tecnológicas y médicas. Entre sus principales funciones figura la producción de radioisótopos utilizados en diagnósticos y tratamientos contra distintas enfermedades, una actividad de la que Brasil todavía depende en buena medida de importaciones.

Además, el complejo permitirá ensayar nuevos combustibles nucleares, irradiar materiales para la industria y desarrollar investigaciones con haces de neutrones, una herramienta utilizada para estudiar la estructura de distintos materiales con alta precisión. Estas capacidades también podrán aprovecharse en sectores como la agricultura, el medio ambiente y la electrónica.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), organismo responsable del proyecto, tomó como referencia el reactor australiano OPAL para el diseño del RMB, adaptándolo a las necesidades brasileñas.

Reactor Multipropósito Brasileño

El reactor se construye en el Centro Industrial Nuclear de Aramar, ubicado en Iperó, a unos 100 kilómetros de la ciudad de San Pablo. El proyecto forma parte de la estrategia local para fortalecer su infraestructura científica y reducir la dependencia externa en la producción de radioisótopos de uso médico.

La iniciativa también cuenta con participación de la empresa argentina INVAP, que desarrolló la ingeniería del reactor y trabaja en otras etapas vinculadas a la infraestructura del complejo. En mayo de 2025, la compañía informó la firma de un nuevo contrato para continuar con el desarrollo del proyecto junto a la CNEN.

De acuerdo con la CNEN, el RMB será una fuente de neutrones de nueva generación y concentrará, en un mismo predio, instalaciones para la producción de radioisótopos, laboratorios de investigación y áreas destinadas al ensayo de combustibles y materiales.

Aunque la imagen de una enorme piscina pueda generar confusión, la estructura es un componente esencial de un reactor nuclear de investigación. Su función será garantizar el funcionamiento seguro del sistema y facilitar tareas científicas de alta complejidad.