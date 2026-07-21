Brasil sigue siendo barato para los consumidores uruguayos; cuáles son las diferencias de precios

Brasil continúa siendo más barato que Uruguay en varios artículos que componen una canasta de bienes de consumo. Las mayores diferencias de precios se observan en productos del hogar y en bebidas alcohólicas y tabaco.

En noviembre de 2024, la Universidad Católica - Campus Salto comenzó a realizar el Índice de Precios Fronterizos (IPF) con Brasil tomando como referencia al departamento de Artigas y a la localidad de Quaraí . Desde la primera medición la brecha de precios es favorable a Brasil, pero fue reduciéndose con el paso del tiempo y en 2026 se mantiene por encima del 50%.

En el último relevamiento, la variación a favor de Quaraí fue de 55% (apenas mayor al 54% de marzo) .

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La diferencia más grande se verificó en el rubro de bebidas alcohólicas y cigarrillos con 109% .

En segundo lugarse ubicó el segmento de bienes y servicios diversos con 95%. La más relevante se observó en la pasta de dientes con 177%, en el papel higiénico con 115%, en el shampoo con 109% y en 54% para el desodorante.

Relevamiento de precios con Basil Universidad Católica - Campus Salto

Luego estuvo el grupo de productos del hogar con 94%. La incidencia mayor se registró en las lámparas eléctricas y tubos fluorescentes (220%). Después siguieron el detergente (145%), jabones de limpieza en polvo y en barra y suavizante (86%), pilas y baterías para uso general (44%) y sábanas y fundas (40%).

En el rubro de prendas de vestir y calzado, la diferencia de precios más alta fue en agosto y octubre del año pasado con 52%. Desde esa fecha hasta la actualidad la brecha fue disminuyendo hasta el 22% constatado tanto en marzo como en junio de este año.

El relevamiento señaló que esta división se compone de textiles y calzado deportivo de marcas líderes, importadas en el caso de Uruguay y de industria nacional en el de Brasil.

La variación más importante fue en jean para hombres con precios 104% más convenientes al otro lado de la frontera.

La Universidad Católica indicó que analizando las variables involucradas en el indicador se evidenció que la cotización del real respecto al dólar bajó 2% entre junio y marzo de este año, mientras en Uruguay el tipo de cambio se mantuvo estable en el mismo período.