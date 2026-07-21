Día Mundial del Perro: por qué se celebra hoy martes 21 de julio

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro , una fecha dedicada a reconocer el vínculo entre las personas y sus mascotas, pero también a promover la adopción responsable y generar conciencia sobre el abandono de animales.

Aunque no fue instaurada por un organismo internacional con carácter oficial, la efeméride comenzó a difundirse en 2004 y desde entonces fue adoptada por asociaciones protectoras, refugios y millones de personas en distintos países.

El Día Mundial del Perro nació con el objetivo de homenajear a uno de los animales de compañía más presentes en los hogares y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre la situación de millones de perros que viven en la calle o permanecen en refugios a la espera de una familia.

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Diversas organizaciones de protección animal impulsaron la conmemoración para fomentar la tenencia responsable, promover la adopción y desalentar el abandono, especialmente durante la temporada de vacaciones, cuando suele aumentar la cantidad de mascotas dejadas a su suerte. Con el paso de los años, la fecha ganó reconocimiento en numerosos países y se consolidó como una jornada de concientización.

Además del homenaje, la celebración busca recordar la importancia de garantizar el bienestar de los perros mediante controles veterinarios, vacunación, alimentación adecuada, identificación y esterilización cuando corresponde.

Día Mundial del Perro

Refugios y organizaciones protectoras suelen aprovechar la fecha para organizar campañas de adopción, jornadas de vacunación y actividades educativas destinadas a promover una convivencia responsable con los animales.

El Día Mundial del Perro también pone en valor el rol que estos animales cumplen en la sociedad. Además de ser compañeros de millones de familias, muchos trabajan como perros guía para personas con discapacidad visual, integran equipos de rescate, colaboran con fuerzas de seguridad, participan en terapias asistidas y cumplen funciones de asistencia en distintas áreas.