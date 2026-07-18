Google lanza una inversión millonaria en Latinoamérica y activa la "cacería" de nuevos profesionales en la región

La compañía destinará recursos a programas de capacitación y al desarrollo de infraestructura educativa con el objetivo de reducir el déficit de especialistas en inteligencia artificial (IA), centros de datos y ciberseguridad que enfrenta la región.

Una de las iniciativas se pondrá en marcha en Chile , donde se estima que faltan unos 6000 profesionales de Tecnologías de la Información (TI) cada año.

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El anuncio combina inversiones regionales impulsadas por Google.org, el brazo filantrópico de la empresa, con proyectos específicos destinados a fortalecer la formación técnica.

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Como parte del plan de formación, Google anunció la inversión de US$ 130.000 para crear un Data Center Lab en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, en Chile. El espacio estará equipado con infraestructura para simular la operación de centros de datos e incorporará herramientas de realidad virtual y aumentada para capacitar a estudiantes y docentes.

La directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, Alejandra Acuña, explicó que el país registra un déficit anual cercano a los 6000 profesionales del área tecnológica, una brecha que se amplía a medida que crecen las inversiones en infraestructura digital.

“Chile enfrenta un déficit anual de cerca de 6000 profesionales en Tecnologías de la Información. Por eso la formación de talento es tan estratégica como la inversión en tecnología. Este Data Center Lab permitirá que nuestros estudiantes desarrollen competencias alineadas con las necesidades reales de la industria, fortaleciendo su empleabilidad y preparándolos para los desafíos laborales de la economía digital”, repasó Acuña.

El proyecto también contempla la capacitación de unos 50 docentes y prevé beneficiar a más de 2000 estudiantes durante su primer año de funcionamiento. La formación estará enfocada en administración de centros de datos, inteligencia artificial, computación en la nube y ciberseguridad.

De acuerdo con el estudio AI Sprinters, elaborado por Google junto con Foresight Consultores, la adopción masiva de inteligencia artificial podría aportar entre US$ 36.000 millones y US$ 67.000 millones anuales a la economía chilena en los próximos años, lo que incrementará la demanda de personal especializado.

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La inversión en Chile forma parte de un programa regional más amplio. En marzo, Google.org anunció un financiamiento de US$ 4,6 millones para ampliar Experience AI, una iniciativa educativa que llegará a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

El programa tiene como objetivo capacitar a 24.000 docentes y acercar contenidos sobre inteligencia artificial a 1,25 millones de estudiantes antes de 2028. Los materiales fueron desarrollados junto con Raspberry Pi Foundation y Google DeepMind e incluyen contenidos sobre IA generativa, alfabetización digital, pensamiento crítico y uso responsable de estas herramientas.

La directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Hispanoamérica, Eleonora Rabinovich, afirmó que la iniciativa apunta a que los jóvenes "no solo usen la inteligencia artificial, sino que también comprendan cómo funciona y desarrollen habilidades para crear soluciones con esta tecnología".