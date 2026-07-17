Lazo y Negro discreparon en el Parlamento sobre el marco jurídico necesario para que la Policía utilice los Mamba donados por EEUU

La comunicación alrededor del uso de blindados del Ministerio de Defensa Nacional por parte de la Policía Nacional fue confusa desde el inicio . El primero en hablar del tema fue el ministro del Interior, Carlos Negro, que aseguró que la policía iba a utilizar 12 vehículos Mamba en operativos vinculados al área metropolitana. Esa información fue planteada en una comisión del Parlamento pero pasó desapercibida para los legisladores allí presentes.

Cuando el tema tomó estado público, desde el gobierno transmitieron que estaban trabajando en un convenio entre los ministerios para darle marco jurídico a la cesión y que no se trataba solo de los Mamba sino que habría otros tipos de blindados también a disposición .

Finalmente, luego del Consejo de Ministros del 26 de junio, en una conferencia de la que participaron el ministro Negro y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, informaron que se había firmado el convenio y que había cinco modelos de blindados a disposición del Ministerio del Interior . El convenio agregaba además que Defensa podía ceder hasta 12 vehículos .

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Los cinco modelos disponibles eran los Condor, los Vodnik, los Urutu, los Mowag y también los Mamba . Tal como informó El Observador , el Ministerio del Interior pretendía utilizar los Mamba pero la visión de Defensa era distinta.

Además, existía un impedimento adicional respecto a los Mamba: llegaron a partir de una donación modal de Estados Unidos. Esto quiere decir que fueron donados con un fin específico que es ser utilizados en misiones de paz.

El presidente Yamandú Orsi hizo la consulta a través del embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, pero hasta ahora no hubo respuesta, según informó Lazo en comisión el martes 14.

Sin embargo, hay otro tema que según Defensa aun no está resuelto para poder utilizar los Mamba. Como se trata de “vehículos tácticos” solamente pueden ser manejados por personal militar, explicó la ministra. Eso hace que sea necesaria la participación de un militar en el operativo policial.

Para ello, Lazo dijo que se precisa contar con una ley que dé un marco jurídico que otorgue garantías.

"Yo coincido, y lo voy a expresar claramente, en que no es solamente la comisión de servicios. Yo creo que así como en otras oportunidades tenemos Guardia Perimetral, Ley de Fronteras, necesitamos un marco jurídico concreto, específico que resguarde a todas las partes", dijo Lazo respecto a los Mamba y agregó: "La ministra entiende que si se llegara al momento de la utilización de los mismos (por los Mamba), necesitamos un marco legal muy claro y que dé las garantías para que esto suceda", dijo Lazo en la comisión.

Por otra parte, el jueves estuvo el ministro Negro en comisión de Hacienda (por el tratamiento de la Rendición de Cuentas) y planteó lo contrario.

“Con respecto a los vehículos blindados, nosotros celebramos un convenio con el Ministerio de Defensa, en virtud de una resolución del Poder Ejecutivo firmada por el Consejo de Ministros, y entendemos que lo que allí está establecido, claramente, no requiere de una ley”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Luego, Negro se refirió al proyecto de ley que presentó el senador colorado Andrés Ojeda sobre el tema.

El secretario general del Partido Colorado planteó que los militares puedan participar en los operativos de seguridad pública.

El ministro fue leyendo alguno de los literales del artículo 3 del proyecto. En particular el literal a, que establece la "participación de personal militar en operativos".

"Dice: 'La conducción, operación y mantenimiento de los vehículos y medios materiales afectados al operativo', que nosotros entendemos que no requiere de una ley", destacó.

El literal que Negro consideró que sí requeriría una ley es el C, que establece que los militares podrían dar "apoyo y la cobertura a las unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones".

"Claramente, el proyecto de ley del senador Ojeda establece que los militares intervengan en el apoyo y cobertura de unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. Esto es hacer participar directamente a los militares en los operativos policiales, y requiere de una ley", consideró el ministro.