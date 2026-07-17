La sorpresa que dio Mohamed Salah tras su salida de Liverpool: jugará en un club de escaso renombre mundial

El panorama del mercado de pases del fútbol de Europa se encuentra en plena ebullición tras la confirmación de la salida de Mohamed Salah de Liverpool, una desvinculación que cerró una era repleta de gloria en Anfield. Con el estatus de agente libre en su poder, el destino del extremo de la selección de Egipto se transformó en una de las grandes atracciones del período de transferencias, atrayendo la atención de los clubes más poderosos de distintas latitudes.

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En este contexto de incertidumbre y alta competencia, Besiktas de Turquía decidió dar un paso al frente de manera decidida.

De acuerdo con las últimas informaciones del ámbito deportivo internacional, la dirigencia del club de Estambul puso sobre la mesa una oferta formal de carácter contractual para seducir al futbolista africano y lo consiguió.

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Según trascendió, percibirá 15 millones de euros (US$ 17,1 millones) de salario anual.

Está todo listo para la llegada de Mohamed Salah a Turquía

La propuesta busca convertir a Mohamed Salah en la piedra angular de un proyecto deportivo ambicioso que pretende recuperar el dominio absoluto en la liga local y competir con fuerza en el plano internacional.

Su nombre figura desde hace meses en la lista de prioridades de poderosos equipos del fútbol de Arabia Saudita, cuyos presupuestos financieros representan una competencia feroz para cualquier institución europea.

Sin embargo, el argumento de Besiktas se apoya en brindarle al delantero de 34 años la oportunidad de mantenerse en el fútbol de alta exigencia continental, arropado por una de las aficiones más apasionadas del planeta.

El exjugador de Roma y Chelsea evaluó la oferta de las Águilas Negras y según medios deportivos turcos, llegó a un acuerdo con dicho club.