Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Mohamed Salah habló este sábado y sacudió el mundo Liverpool . El delantero egipcio, figura durante tantos años del equipo inglés, acusó al club de dejarlo "bajo el ómnibus" después de quedar fuera de los titulares por tercer partido consecutivo cuando los campeones de la Premier League empataron (3-3) con Leeds United como visitantes.

Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez mientras el uruguayo jugó en los reds, afirmó que lo convirtieron en un chivo expiatorio por el mal comienzo de la temporada y arrojó serias dudas sobre su futuro en la institución.

"No puedo creer... Estoy en el banco durante 90 minutos" , dijo Mohamed Salah, ante los periodistas, en la zona mixta del estadio Elland Road este sábado.

El futbolista de 33 años, prosiguió: "Es la tercera vez que estoy en el banco, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué", se quejó.

Salah, a su vez, apuntó contra el técnico, Arne Slot.

"He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador (Arne Slot) y, de repente, ya no tenemos ninguna. No sé por qué, pero me parece, según mi punto de vista, que alguien no me quiere en el club", advirtió el egipcio.

Liverpool, vigente campeón de la Premier League, está en la octava posición de la misma, con 23 puntos (siete triunfos, dos empates, seis derrotas), a 10 del líder, Arsenal.