Con una actuación brillante y dos goles de Mohamed Salah, excompañero y amigo de Darwin Núñez en Liverpool, Egipto clasificó al Mundial 2026

Los Faraones vuelven a una Copa del Mundo tras haber quedado eliminados de la de Qatar 2022

8 de octubre 2025 - 15:46hs
Ibrahim Adel y Mohamed Salah celebran el triunfo de Egipto ante Yibuti y la clasificación al Mundial 2026

FOTO: AFP

Egipto se clasificó este miércoles al Mundial 2026 al golear 3-0 a Yibuti en Casablanca, en un partido en el que brilló con un doblete su estrella Mohamed Salah, excompañero y amigo de Darwin Núñez, cuando compartieron equipo en Liverpool, con el que ganaron, entre otros títulos, la Premier League inglesa.

Es la cuarta vez en su historia que Egipto participará en el la Copa del Mundo, que se celebrará a mediados del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. La nación del norte de África había participado previamente en las ediciones 1934, 1990 y 2018.

Ibrahim Adel (8') y Mohamed Salah (13', 84') anotaron los goles de un partido que se disputó en Marruecos debido a la no elegibilidad de los estadios de Yibuti. En el encuentro de ida, Egipto se había impuesto 6-0.

Así, Egipto termina oficialmente como líder del Grupo A de las Eliminatorias africanas, con un total de 23 puntos y 5 unidades de ventaja sobre Burkina Faso, que termina segundo con 18 puntos.

Guiados por Salah, estrella en el fútbol europeo gracias a sus años en Liverpool, los egipcios salieron al césped con la necesidad de ganar para asegurar su boleto independientemente de los resultados del resto de partidos de la novena jornada del grupo.

Los Faraones se perdieron el último Mundial 2022 de Qatar, luego de haber caído en la Eliminatoria contra Senegal en penales.

La última participación de Egipto fue en el Mundial 2018 de Rusia, en el que perdió sus tres partidos de fase de grupos y Salah no pudo jugar en la derrota ante Uruguay debido a una lesión que había sufrido.

