Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

Mohamed Salah reaccionó a una publicación en X y salió en defensa de Darwin Núñez y Lucho Díaz; mirá su respuesta

3 de septiembre 2025 - 10:25hs
Mohamed Salah y Darwin Núñez
Mohamed Salah y Darwin Núñez

El atacante egipcio de Liverpool, Mohamed Salah, salió en defensa de sus excompañeros Darwin Núñez y Luis Díaz con un posteo en las redes sociales en los que consideró que se le faltaba el respeto al uruguayo y al colombiano.

La cuenta partidaria de los “reds”, Anfield Edition, publicó un posteo en X en el que señalaron: “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”.

darwinn-jpg..webp
Darwin Núñez y Mohamed Salah
Darwin Núñez y Mohamed Salah

En el posteo se ve la imagen de Núñez y Díaz, quienes dejaron el equipo en este período de pases, con fotos en color gris, y a Florian Wirtz y Alexander Isak, fichajes de Liverpool, a color.

Alexander Isak llegó a Liverpool de Inglaterra para suplantar a Darwin Núñez
INGLATERRA

La historia de Alexander Isak, el delantero al que marcó Federico Valverde, y por el que Liverpool rompió el mercado de fichajes para sustituir a Darwin Núñez

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
FÚTBOL

Darwin Núñez está listo para volver a jugar con la selección uruguaya el martes ante Chile, mientras Al-Hilal lo anotó en la Champions League de Asia y debuta en dos semanas

Salah reaccionó a esa publicación y salió en defensa de Darwin, que se fue a Al Hilal de Arabia Saudita, y Lucho Díaz, fichado por Bayern Múnich.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió el egipcio, recordando el título que ganaron en la pasada temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MoSalah/status/1963185359531192497&partner=&hide_thread=false

Su respuesta tuvo 12 millones de visualizaciones en su primeras tres horas, con 261.000 likes, 8.000 comentarios y 35.000 reposteos.

Salah, autor de 29 goles y 18 asistencias en la pasada temporada, fue clave para que los Reds se proclamasen campeones de Inglaterra por vigésima ocasión, igualando el récord del Manchester United.

stuani-jpg..webp
Darwin y Luis Díaz
Darwin y Luis Díaz

El delantero fue elegido jugador del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de Inglaterra. Salah, que ya recibió este premio individual tras las temporadas 2017/2018 y 2021/2022, se convierte así en el primer futbolista en haberlo ganado tres veces.

En los últimos meses, el atacante de 33 años también ha recibido el galardón de mejor jugador del año por parte de la prensa especializada y de la propia Premier League.

Temas:

Mohamed Salah Liverpool Darwin Núñez Luis Díaz

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos