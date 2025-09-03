El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

El atacante egipcio de Liverpool, Mohamed Salah, salió en defensa de sus excompañeros Darwin Núñez y Luis Díaz con un posteo en las redes sociales en los que consideró que se le faltaba el respeto al uruguayo y al colombiano.

La cuenta partidaria de los “reds”, Anfield Edition, publicó un posteo en X en el que señalaron: “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”.

En el posteo se ve la imagen de Núñez y Díaz, quienes dejaron el equipo en este período de pases, con fotos en color gris, y a Florian Wirtz y Alexander Isak, fichajes de Liverpool, a color.

Salah reaccionó a esa publicación y salió en defensa de Darwin, que se fue a Al Hilal de Arabia Saudita, y Lucho Díaz, fichado por Bayern Múnich.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió el egipcio, recordando el título que ganaron en la pasada temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MoSalah/status/1963185359531192497&partner=&hide_thread=false How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Su respuesta tuvo 12 millones de visualizaciones en su primeras tres horas, con 261.000 likes, 8.000 comentarios y 35.000 reposteos.

Salah, autor de 29 goles y 18 asistencias en la pasada temporada, fue clave para que los Reds se proclamasen campeones de Inglaterra por vigésima ocasión, igualando el récord del Manchester United.

El delantero fue elegido jugador del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de Inglaterra. Salah, que ya recibió este premio individual tras las temporadas 2017/2018 y 2021/2022, se convierte así en el primer futbolista en haberlo ganado tres veces.

En los últimos meses, el atacante de 33 años también ha recibido el galardón de mejor jugador del año por parte de la prensa especializada y de la propia Premier League.