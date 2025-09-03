Pablo Peirano recupera a un importante futbolista en Nacional para enfrentar a Racing por el Torneo Clausura, mientras Sebastián Coates mejoró y jugará

Nacional volvió a las prácticas este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pensando en lo que será el encuentro del próximo domingo contra Racing en el Gran Parque Central por la fecha 6 del Torneo Clausura y en el que irá por una nueva victoria para intentar no perder pie en el certamen. Por su parte, el técnico Pablo Peirano recuperó para ese partido a Gonzalo Carneiro, mientras que el capitán Sebastián Coates, quien no estaba 100%, ya mejoró y podrá estar.
