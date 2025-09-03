Dólar
Pablo Peirano recupera a un importante futbolista en Nacional para enfrentar a Racing por el Torneo Clausura, mientras Sebastián Coates mejoró y jugará

Nacional va por puntos muy importantes para no quedar por el camino en el Torneo Clausura y Pablo Peirano recupera a un importante futbolista para enfrentar a Racing, en tanto Sebastián Coates mejoró y jugará

3 de septiembre 2025 - 13:42hs
Pablo Peirano, técnico de Nacional

Pablo Peirano, técnico de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional volvió a las prácticas este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pensando en lo que será el encuentro del próximo domingo contra Racing en el Gran Parque Central por la fecha 6 del Torneo Clausura y en el que irá por una nueva victoria para intentar no perder pie en el certamen. Por su parte, el técnico Pablo Peirano recuperó para ese partido a Gonzalo Carneiro, mientras que el capitán Sebastián Coates, quien no estaba 100%, ya mejoró y podrá estar.

Carneiro está pronto para volver

Luego de haberse perdido dos partidos por una pequeña lesión, Nacional recupera a Gonzalo Carneiro, un futbolista muy importante en ofensiva.

Según informó una fuente del club este miércoles a Referí, el futbolista mejoró notoriamente del pisotón que recibió en uno de los dedos de un pie, y estará a la orden de Pablo Peirano contra Racing.

Gonzalo Carneiro_LCM8851.JPG

Por otra parte, el capitán Sebastián Coates, quien jugó todo el encuentro en la victoria del sábado pasado por 3-0 a River Plate en el Parque Saroldi, había entrenado diferenciado los primeros días de la semana. No obstante, la misma fuente sostuvo que ya está bien y estará pronto para ser titular ante los de Sayago.

Asimismo, aún no se ha recuperado del todo Juan Cruz De los Santos, quien a último momento se perdió el encuentro ante los darseneros, y por ahora, sigue entrenando de forma diferenciada al plantel. Parece difícil que pueda llegar para este domingo.

Nacional Racing Gran Parque Central Pablo Peirano Torneo Clausura Sebastián Coates Gonzalo Carneiro Juan Cruz de los Santos

